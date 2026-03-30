Зеленский заявил об отсутствии договоренностей с Израилем для встречи с ним

Дата публикации 30 марта 2026 11:59
Зеленский объяснил, почему не посетил Израиль во время турне по Ближнему Востоку
Владимир Зеленский. Фото: Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отсутствие Израиля в списке стран его масштабного ближневосточного турне отсутствием предварительных договоренностей на экспертном уровне. По словам главы государства, каждый визит в рамках поездки готовился заранее через прямые контакты с лидерами и работу специалистов, тогда как с Израилем подобной коммуникации пока не было.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами, передает Новини.LIVE.

Зеленский объяснил почему не посетил Израиль во время поездки на Ближний Восток

Владимир Зеленский объяснил, что визиты к лидерам стран Ближнего Востока требует отдельной подготовки. И она имеет несколько этапов.

"Как мы действовали: я говорил с лидером, мы договаривались на нашем уровне о некоторых деталях. И после этого выезжала наша экспертная группа. И после того, как экспертиза была подготовлена, я отправился, как вы сказали, в это турне. И встречался уже с лидерами, и уже были подготовлены договоренности, база для нашего общения с лидерами", — подробно описал процесс Зеленский.

По словам Президента, в случае с Израилем этого не произошло. Глава государства акцентировал, что отсутствие страны в графике поездок не является случайностью или политическим решением одной стороны, а следствием отсутствия рабочего процесса.

"С Израилем у меня не было контакта ни по телефону, ни на экспертном уровне", — подытожил Владимир Зеленский.

Как сообщал ранее Новини.LIVE, 14 марта израильский премьер Беньямин Нетаньяху попросил у Украины помощи, в частности, поделиться опытом и технологиями по защите от дронов.

Известно, что глава государства заключил ряд соглашений со странами Ближнего Востока. Владимир Зеленский сразу уточнил, что соглашение не предусматривает участия Украины в войне с Ираном. Также удалось заключить соглашение о поставках дизеля, что должно покрыть в первую очередь потребности армии.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
