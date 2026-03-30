Зеленський пояснив, чому не відвідав Ізраїль під час турне Близьким Сходом

Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський пояснив відсутність Ізраїлю у списку країн його масштабного близькосхідного турне відсутністю попередніх домовленостей на експертному рівні. За словами глави держави, кожен візит у межах поїздки готувався заздалегідь через прямі контакти з лідерами та роботу фахівців, тоді як з Ізраїлем подібної комунікації наразі не було.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами, передає Новини.LIVE.

Володимир Зеленський пояснив, що візити до лідерів країн Близького Сходу вимагає окремої підготовки. І вона має кілька етапів.

"Як ми діяли? Я говорив з лідером, ми домовлялись на нашому рівні про деякі деталі. І після цього виїжджала наша експертна група. І після того, як експертиза була підготовлена, я вирушив, як ви сказали, в цей турне. І зустрічався вже з лідерами, і вже були підготовлені домовленості, база для нашого спілкування з лідерами", — детально описав процес Зеленський.

За словами Президента, у випадку з Ізраїлем цього не сталося. Глава держави акцентував, що відсутність країни в графіку поїздок не є випадковістю чи політичним рішенням однієї сторони, а наслідком відсутності робочого процесу.

"З Ізраїлем у мене не було контакту ні телефоном, ні на експертному рівні", — підсумував Володимир Зеленський.

Як повідомляв раніше Новини.LIVE, 14 березня ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу попросив в України допомоги, зокрема, поділитися досвідом та технологіями щодо захисту від дронів.

Відомо, що глава держави уклав низку угод з країнами Близького Сходу. Володимир Зеленський одразу уточнив, що угода не передбачає участі України у війні з Іраном. Також вдалося укласти угоду про постачання дизелю, що має покрити першочергово потреби армії.