Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський заявив про відсутність домовленостей з Ізраїлем для зустрічі

Зеленський заявив про відсутність домовленостей з Ізраїлем для зустрічі

Ua ru
Дата публікації: 30 березня 2026 11:59
Зеленський пояснив, чому не відвідав Ізраїль під час турне Близьким Сходом
Володимир Зеленський. Фото: Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS

Президент України Володимир Зеленський пояснив відсутність Ізраїлю у списку країн його масштабного близькосхідного турне відсутністю попередніх домовленостей на експертному рівні. За словами глави держави, кожен візит у межах поїздки готувався заздалегідь через прямі контакти з лідерами та роботу фахівців, тоді як з Ізраїлем подібної комунікації наразі не було.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами, передає Новини.LIVE.

Зеленський пояснив чому не відвідав Ізраїль під час поїздки на Близький Схід

Володимир Зеленський пояснив, що візити до лідерів країн Близького Сходу вимагає окремої підготовки. І вона має кілька етапів.

"Як ми діяли? Я говорив з лідером, ми домовлялись на нашому рівні про деякі деталі. І після цього виїжджала наша експертна група. І після того, як експертиза була підготовлена, я вирушив, як ви сказали, в цей турне. І зустрічався вже з лідерами, і вже були підготовлені домовленості, база для нашого спілкування з лідерами", — детально описав процес Зеленський.

За словами Президента, у випадку з Ізраїлем цього не сталося. Глава держави акцентував, що відсутність країни в графіку поїздок не є випадковістю чи політичним рішенням однієї сторони, а наслідком відсутності робочого процесу.

Читайте також:

"З Ізраїлем у мене не було контакту ні телефоном, ні на експертному рівні", — підсумував Володимир Зеленський.

Як повідомляв раніше Новини.LIVE, 14 березня ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу попросив в України допомоги, зокрема, поділитися досвідом та технологіями щодо захисту від дронів. 

Відомо, що глава держави уклав низку угод з країнами Близького Сходу. Володимир Зеленський одразу уточнив, що угода не передбачає участі України у війні з Іраном. Також вдалося укласти угоду про постачання дизелю, що має покрити першочергово потреби армії.

Володимир Зеленський Ізраїль Близький Схід
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації