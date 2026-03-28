Зеленський: угода з ОАЕ не передбачає участі України у війнах
Президент України Володимир Зеленський прокоментував угоду з Обʼєднаними Арабськими Еміратами. Він наголосив, що вона не передбачає участі країни у бойових діях на близькому Сході.
Про це український лідер розповів у коментарі журналістам у суботу, 28 березня, передає Новини.LIVE.
Угода України з ОАЕ
"Угода з ОАЕ не передбачає участі українських військових у війнах на Близькому Сході", — наголосив Зеленський.
Глава держави додав, що Україні вистачає своєї війни.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського, Україна та Катар домовилися про взаємовигідне партнерство в оборонній сфері, яке триватиме щонайменше десять років. Очільники Генштабів підписали відповідну угоду.
Крім того, Зеленський провів зустріч із лідером ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Сторони домовилися про співпрацю у сфері оборони та безпеки.
Також глава держави зустрівся з українськими експертами, які працюють в ОАЕ. Вони обговорили перші результати та висновки.
