Зеленський домовився з еміром Катару про партнерство в обороні
Дата публікації: 28 березня 2026 15:19
Термінова новина
Український лідер Володимир Зеленський у суботу, 28 березня, провів зустріч з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані в Досі. Також присутнім був премʼєр Мухаммад бін Абдулрахман Аль Тані. Сторони домовилися про взаємовигідне партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років.
Про це глава держави повідомив у Facebook, передає Новини.LIVE.
