Зеленський обговорив з лідером ОАЕ безпекову ситуацію та атаки Ірану

Зеленський обговорив з лідером ОАЕ безпекову ситуацію та атаки Ірану

Дата публікації: 28 березня 2026 10:23
Президент України Володимир Зеленський та лідер ОАЕ Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян. Фото: ОПУ

У суботу, 28 березня, в Абу-Дабі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Обʼєднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Сторони обговорили безпекову ситуацію, а також світовий ринок нафти. Лідери домовилися про співробітництво у сфері безпеки і оборони.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

Зустріч лідерів України та ОАЕ. Фото: ОПУ

Зеленський зустрівся з лідером ОАЕ: домовилися про оборонну співпрацю

Сьогодні, 28 березня, в Абу-Дабі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Обʼєднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Під час переговорів лідери обговорили результати роботи української команди в ОАЕ, яка допомагає захищати життя людей. 

Лідер ОАЕ висловив вдячність Україні за підтримку та обмін досвідом.

Своєю чергою, Зеленський підкреслив значущість цього співробітництва: 

Читайте також:

"Для всіх нормальних держав важливо забезпечити стабільність та захистити життя в умовах сучасних загроз. Україна в цьому має відповідну експертизу: наші міста, на жаль, щодня під ударами вже впродовж чотирьох років повномасштабної війни. Українці напрацювали відповідну систему захисту, яка дає значний відсоток збиття ворожих дронів і ракет. Саме такий системний підхід та інтеграцію досвіду ми пропонуємо нашим партнерам".

Зеленський також акцентував на важливості довгострокової співпраці між Україною та ОАЕ:

"Саме тому важливо використовувати можливості обох країн для посилення захисту, включно з інвестиціями, спільним виробництвом і відповідною модернізацією захисних систем критичної та соціальної інфраструктури".

Крім цього, лідери обговорили безпекову ситуацію в регіоні, удари з Ірану та блокування Ормузької протоки, що впливає на світовий ринок нафти.

Зеленський і Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян домовилися про подальшу співпрацю у сфері безпеки та оборони, а робочі команди обох держав фіналізують деталі домовленостей.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що у Джидді Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Сторони домовилися про оборонну співпрацю — було підписано відповідний документ.

Раніше Новини.LIVE інформували, що 3 березня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом ОАЕ. Тоді лідери обговорили безпекову ситуацію на Близькому Сході та у регіоні Перської затоки. Зеленський висловив співчуття через загибель людей від іранських атак.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Євтушенко Аліна
Реклама

