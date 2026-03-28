Зеленский обсудил с лидером ОАЭ ситуацию с безопасностью и атаки Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер ОАЭ Мухаммад бин Заид Аль Нагаян.

В субботу, 28 марта, в Абу-Даби Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном. Стороны обсудили ситуацию с безопасностью, а также мировой рынок нефти. Лидеры договорились о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны.

Зеленский встретился с лидером ОАЭ: договорились об оборонном сотрудничестве

Сегодня, 28 марта, в Абу-Даби Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном. Во время переговоров лидеры обсудили результаты работы украинской команды в ОАЭ, которая помогает защищать жизни людей.

Лидер ОАЭ выразил благодарность Украине за поддержку и обмен опытом.

В свою очередь, Зеленский подчеркнул значимость этого сотрудничества:

"Для всех нормальных государств важно обеспечить стабильность и защитить жизнь в условиях современных угроз. Украина в этом имеет соответствующую экспертизу: наши города, к сожалению, ежедневно под ударами уже в течение четырех лет полномасштабной войны. Украинцы наработали соответствующую систему защиты, которая дает значительный процент сбития вражеских дронов и ракет. Именно такой системный подход и интеграцию опыта мы предлагаем нашим партнерам".

Зеленский также акцентировал на важности долгосрочного сотрудничества между Украиной и ОАЭ:

"Именно поэтому важно использовать возможности обеих стран для усиления защиты, включая инвестиции, совместное производство и соответствующую модернизацию защитных систем критической и социальной инфраструктуры".

Кроме этого, лидеры обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, удары из Ирана и блокирование Ормузского пролива, что влияет на мировой рынок нефти.

Зеленский и Мухаммад бин Заид Аль Нахайян договорились о дальнейшем сотрудничестве в сфере безопасности и обороны, а рабочие команды обоих государств финализируют детали договоренностей.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что в Джидде Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Стороны договорились об оборонном сотрудничестве — был подписан соответствующий документ.

Ранее Новини.LIVE информировали, что 3 марта Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом ОАЭ. Тогда лидеры обсудили ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива. Зеленский выразил соболезнования из-за гибели людей от иранских атак.