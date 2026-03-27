Украина и Саудовская Аравия договорились об оборонном сотрудничестве
Украина и Саудовская Аравия договорились об оборонном сотрудничестве. Был подписан документ, открывающий путь к контрактам, технологическому обмену и инвестициям. Сотрудничество укрепит роль Украины как донора в сфере безопасности и позволит обеим странам делиться опытом в защите от баллистических ударов и дронов.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в пятницу, 27 марта.
Зеленский встретился с Наследным принцем Саудовской Аравии
Президент Украины Владимир Зеленский в Джидде встретился с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом, чтобы обсудить пути взаимовыгодного партнерства.
Лидеры отметили усиление обороноспособности обеих стран. Первым шагом стала договоренность между министерствами обороны об оборонном сотрудничестве, подписанная перед встречей. Документ открывает путь к контрактам, технологическому обмену и инвестициям и укрепляет международную роль Украины как донора в сфере безопасности.
Зеленский отметил, что Украина готова делиться опытом и технологиями для усиления возможностей Саудовской Аравии в противодействии воздушным угрозам. В то же время лидер подчеркнул, что украинцы уже пятый год борются против баллистических ударов и дронов, похожих на те, которые сейчас наносит иранский режим в регионе Залива, и это может стать основой взаимовыгодного сотрудничества.
В свою очередь, принц Мухаммад поблагодарил Украину за экспертизу и подтвердил заинтересованность Саудовской Аравии в серьезном партнерстве.
Также лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и помощь России иранскому режиму, осудив угрозы из Ирана, а еще — вопросы топливных рынков и потенциальное энергетическое сотрудничество. Зеленский и принц согласовали дальнейшие шаги для развития двусторонних отношений.
Ранее Новини.LIVE информировали, что в Джидде Владимир Зеленский встретился с украинскими военными экспертами, которые уже более недели работают в Саудовской Аравии. Глава государства заслушал доклад команды о первых результатах работы и ключевых выводах как на операционном, так и на стратегическом уровне.
Также Новини.LIVE сообщали, что 26 марта вечером глава государства прибыл в Саудовскую Аравию. У лидера запланирован ряд важных встреч и разговоров.
Кроме того, Новини.LIVE писали, что 7 марта Зеленский провел телефонный разговор с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Во время разговора президент отметил, что Украина готова помочь в борьбе против "шахедов".
