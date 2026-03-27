Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Украина и Саудовская Аравия договорились об оборонном сотрудничестве

Украина и Саудовская Аравия договорились об оборонном сотрудничестве

Ua ru
Дата публикации 27 марта 2026 10:49
Президент Украины Владимир Зеленский и Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман Аль Сауд. Фото: Зеленский/Telegram

Украина и Саудовская Аравия договорились об оборонном сотрудничестве. Был подписан документ, открывающий путь к контрактам, технологическому обмену и инвестициям. Сотрудничество укрепит роль Украины как донора в сфере безопасности и позволит обеим странам делиться опытом в защите от баллистических ударов и дронов.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в пятницу, 27 марта.

Зеленський та принц Саудівської Аравії домовилися про співпрацю
Зеленский и Мухаммад бин Салман Аль Сауд. Фото: ОПУ

Зеленский встретился с Наследным принцем Саудовской Аравии

Президент Украины Владимир Зеленский в Джидде встретился с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом, чтобы обсудить пути взаимовыгодного партнерства.

Україна та Саудівська Аравія домовилися про співпрацю
Подписание договора между Украиной и Саудовской Аравией. Фото: Зеленский/Telegram

Лидеры отметили усиление обороноспособности обеих стран. Первым шагом стала договоренность между министерствами обороны об оборонном сотрудничестве, подписанная перед встречей. Документ открывает путь к контрактам, технологическому обмену и инвестициям и укрепляет международную роль Украины как донора в сфере безопасности.

Зеленский отметил, что Украина готова делиться опытом и технологиями для усиления возможностей Саудовской Аравии в противодействии воздушным угрозам. В то же время лидер подчеркнул, что украинцы уже пятый год борются против баллистических ударов и дронов, похожих на те, которые сейчас наносит иранский режим в регионе Залива, и это может стать основой взаимовыгодного сотрудничества.

Читайте также:

В свою очередь, принц Мухаммад поблагодарил Украину за экспертизу и подтвердил заинтересованность Саудовской Аравии в серьезном партнерстве.

Также лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и помощь России иранскому режиму, осудив угрозы из Ирана, а еще — вопросы топливных рынков и потенциальное энергетическое сотрудничество. Зеленский и принц согласовали дальнейшие шаги для развития двусторонних отношений.

null
Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Ранее Новини.LIVE информировали, что в Джидде Владимир Зеленский встретился с украинскими военными экспертами, которые уже более недели работают в Саудовской Аравии. Глава государства заслушал доклад команды о первых результатах работы и ключевых выводах как на операционном, так и на стратегическом уровне.

Также Новини.LIVE сообщали, что 26 марта вечером глава государства прибыл в Саудовскую Аравию. У лидера запланирован ряд важных встреч и разговоров.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что 7 марта Зеленский провел телефонный разговор с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Во время разговора президент отметил, что Украина готова помочь в борьбе против "шахедов".

Владимир Зеленский Саудовская Аравия сотрудничество
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации