Президент Украины Владимир Зеленский и Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман Аль Сауд.

Украина и Саудовская Аравия договорились об оборонном сотрудничестве. Был подписан документ, открывающий путь к контрактам, технологическому обмену и инвестициям. Сотрудничество укрепит роль Украины как донора в сфере безопасности и позволит обеим странам делиться опытом в защите от баллистических ударов и дронов.

Владимир Зеленский, пятница, 27 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский в Джидде встретился с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом, чтобы обсудить пути взаимовыгодного партнерства.

Подписание договора между Украиной и Саудовской Аравией. Фото: Зеленский/Telegram

Лидеры отметили усиление обороноспособности обеих стран. Первым шагом стала договоренность между министерствами обороны об оборонном сотрудничестве, подписанная перед встречей. Документ открывает путь к контрактам, технологическому обмену и инвестициям и укрепляет международную роль Украины как донора в сфере безопасности.

Зеленский отметил, что Украина готова делиться опытом и технологиями для усиления возможностей Саудовской Аравии в противодействии воздушным угрозам. В то же время лидер подчеркнул, что украинцы уже пятый год борются против баллистических ударов и дронов, похожих на те, которые сейчас наносит иранский режим в регионе Залива, и это может стать основой взаимовыгодного сотрудничества.

В свою очередь, принц Мухаммад поблагодарил Украину за экспертизу и подтвердил заинтересованность Саудовской Аравии в серьезном партнерстве.

Также лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и помощь России иранскому режиму, осудив угрозы из Ирана, а еще — вопросы топливных рынков и потенциальное энергетическое сотрудничество. Зеленский и принц согласовали дальнейшие шаги для развития двусторонних отношений.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Ранее Новини.LIVE информировали, что в Джидде Владимир Зеленский встретился с украинскими военными экспертами, которые уже более недели работают в Саудовской Аравии. Глава государства заслушал доклад команды о первых результатах работы и ключевых выводах как на операционном, так и на стратегическом уровне.

