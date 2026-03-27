Президент України Володимир Зеленський та Спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммад бін Салман Аль Сауд.

Україна та Саудівська Аравія домовилися про оборонну співпрацю. Був підписаний документ, що відкриває шлях до контрактів, технологічного обміну та інвестицій. Співпраця зміцнить роль України як безпекового донора та дозволить обом країнам ділитися досвідом у захисті від балістичних ударів і дронів.

27 березня.

Зеленський зустрівся зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії

Президент України Володимир Зеленський у Джидді зустрівся зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом, щоб обговорити шляхи взаємовигідного партнерства.

Лідери наголосили на посиленні обороноздатності обох країн. Першим кроком стала домовленість між міністерствами оборони про оборонне співробітництво, підписана перед зустріччю. Документ відкриває шлях до контрактів, технологічного обміну та інвестицій і зміцнює міжнародну роль України як безпекового донора.

Зеленський зазначив, що Україна готова ділитися досвідом і технологіями для посилення спроможностей Саудівської Аравії у протидії повітряним загрозам. Водночас лідер наголосив, що українці вже п’ятий рік борються проти балістичних ударів і дронів, схожих на ті, які зараз завдає іранський режим у регіоні Затоки, і це може стати основою взаємовигідної співпраці.

Своєю чергою, принц Мухаммад подякував Україні за експертизу та підтвердив зацікавленість Саудівської Аравії у серйозному партнерстві.

Також лідери обговорили ситуацію на Близькому Сході та допомогу Росії іранському режиму, засудивши загрози з Ірану, а ще — питання паливних ринків і потенційну енергетичну співпрацю. Зеленський і принц узгодили подальші кроки для розвитку двосторонніх відносин.

