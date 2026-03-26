Зеленський прибув до Саудівської Аравії: відео
Дата публікації: 26 березня 2026 17:14
Володимир Зеленський з візитом в Саудівській Аравії. Фото: кадр з відео
Президент України Володимир Зеленський 26 березня прибув з робочим візитом до Саудівської Аравії. У глава держави там запланована низка важливих зустрічей.
Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський сказав у своїх соцмережах.
Візит Зеленського до Саудівської Аравії
"Прибув до Саудівської Аравії. Заплановані важливі зустрічі. Ми цінуємо підтримку та підтримуємо тих, хто готовий працювати разом із нами заради безпеки", — повідомив президент.
Новина доповнюється...
Читайте також:
