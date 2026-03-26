Український досвід: Зеленський закликав партнерів до співпраці

Український лідер Володимир Зеленський заявив, що в Європі необхідно налагодити тіснішу співпрацю між Києвом, країнами JEF і всіма європейськими державами. За його словами, це потрібно для забезпечення реального захисту на землі, у повітрі та на морі.

Про це глава держави повідомив у зверненні до Саміту лідерів JEF у Гельсінкі у четвер, 26 березня, передає Новини.LIVE.

Заклик Зеленського до співпраці

Президент наголосив, що внесок України в безпеку на Близькому Сході та в регіоні Затоки стане справжнім внеском у світову безпеку. За його словами, енергетична безпека та вартість життя, особливо в Європі, залежить від їхньої нафти, газу та інших ресурсів. Крім того, йдеться про стабільність світових ринків.

"Я переконаний, що нам у Європі потрібно налагодити тіснішу співпрацю між Україною, країнами JEF і всіма європейськими державами, щоб забезпечити реальний захист на землі, у повітрі й на морі. Ключовими є не лише виробництво нової зброї, особливо дронів, не лише технології, а й реальний досвід використання та інтеграції їх із радарами, авіацією та іншими системами протиповітряної оборони", — зазначив Зеленський.

Він каже, що в України є цей досвід, а разом — сильна промислова база. За його словами, у партнерів є фінансові можливості, тому варто обʼєднати все це ще більше.

