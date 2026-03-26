Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Український досвід: Зеленський закликав партнерів до співпраці

Український досвід: Зеленський закликав партнерів до співпраці

Ua ru
Дата публікації: 26 березня 2026 13:07
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Український лідер Володимир Зеленський заявив, що в Європі необхідно налагодити тіснішу співпрацю між Києвом, країнами JEF і всіма європейськими державами. За його словами, це потрібно для забезпечення реального захисту на землі, у повітрі та на морі.

Про це глава держави повідомив у зверненні до Саміту лідерів JEF у Гельсінкі у четвер, 26 березня, передає Новини.LIVE.

Заклик Зеленського до співпраці

Президент наголосив, що внесок України в безпеку на Близькому Сході та в регіоні Затоки стане справжнім внеском у світову безпеку. За його словами, енергетична безпека та вартість життя, особливо в Європі, залежить від їхньої нафти, газу та інших ресурсів. Крім того, йдеться про стабільність світових ринків.

"Я переконаний, що нам у Європі потрібно налагодити тіснішу співпрацю між Україною, країнами JEF і всіма європейськими державами, щоб забезпечити реальний захист на землі, у повітрі й на морі. Ключовими є не лише виробництво нової зброї, особливо дронів, не лише технології, а й реальний досвід використання та інтеграції їх із радарами, авіацією та іншими системами протиповітряної оборони", — зазначив Зеленський.

Він каже, що в України є цей досвід, а разом — сильна промислова база. За його словами, у партнерів є фінансові можливості, тому варто обʼєднати все це ще більше.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно Зеленський та премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес підписали низку важливих угод. Зокрема, йдеться про посилення співпраці між країнами. Сторони також говорили про ППО.

Раніше Україна та Нідерланди домовилися наростити спільне виробництво зброї. Відомо, що Амстердам ухвалив щорічний обсяг підтримки у розмірі 3 мільярди євро та інвестує у програму PURL.

Володимир Зеленський Україна Європа співпраця
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації