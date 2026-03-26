Украинский опыт: Зеленский призвал партнеров к сотрудничеству

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в Европе необходимо наладить более тесное сотрудничество между Киевом, странами JEF и всеми европейскими государствами. По его словам, это необходимо для обеспечения реальной защиты на земле, в воздухе и на море.

Об этом глава государства сообщил в обращении к Саммиту лидеров JEF в Хельсинки в четверг, 26 марта, передает Новини.LIVE.

Призыв Зеленского к сотрудничеству

Президент подчеркнул, что вклад Украины в безопасность на Ближнем Востоке и в регионе Залива станет настоящим вкладом в мировую безопасность. По его словам, энергетическая безопасность и стоимость жизни, особенно в Европе, зависят от их нефти, газа и других ресурсов. Кроме того, речь идет о стабильности мировых рынков.

"Я убежден, что нам в Европе необходимо наладить более тесное сотрудничество между Украиной, странами JEF и всеми европейскими государствами, чтобы обеспечить реальную защиту на суше, в воздухе и на море. Ключевыми являются не только производство нового оружия, особенно дронов, не только технологии, но и реальный опыт использования и интеграции их с радарами, авиацией и другими системами противовоздушной обороны", — отметил Зеленский.

Он говорит, что у Украины есть этот опыт, а вместе — сильная промышленная база. По его словам, у партнеров есть финансовые возможности, поэтому следует объединить все это еще больше.

