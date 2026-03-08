Украина и Нидерланды будут производить больше оружия вместе — заявление Зеленского

Роб Йеттен и Владимир Зеленский. Фото: X/ZelenskyyUa

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Нидерланды договорились о наращивании совместного производства оружия. Это предусмотрено в совместном заявлении, которое 8 марта глава государства принял вместе с премьером Нидерландов Робом Эттеном.

Наращивание совместного производства оружия

Глава государства поблагодарил премьер-министра Нидерландов за визит, назвав его символическим. Зеленский отметил, что Роб Йеттен прибыл в Киев почти сразу после начала работы во главе нового правительства.

"Я проинформировал господина премьер-министра о ситуации на поле боя, о российских атаках, которые ни дня не прекращаются. Мы нуждаемся в стабильной, устойчивой поддержке ежедневно, пока идет война. Нидерланды демонстрируют именно такой пример поддержки, который работает наиболее эффективно", — отметил Зеленский.

Он добавил, что сейчас принят ежегодный объем поддержки от Нидерландов — 3 миллиарда евро. Кроме того, страна инвестирует в программу PURL, которая является критической для Украины, ведь позволяет покупать ракеты для ПВО.

"Важно, что вместе с Нидерландами производим оружие и обязательно будем эту нашу совместную работу продолжать и увеличивать. В частности, это предусмотрено и совместным заявлением, которое мы сегодня приняли. И предметно это обсудили на встрече: инвестиции, лицензии, возможные объемы производства", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Нидерланды поддерживают Украину с первых дней войны. Это касается как оборонной поддержки, так и помощи энергетике и внедрению санкций против России.

Визит Роба Йеттена в Украину

Премьер Нидерландов прибыл в Киев в воскресенье, 8 марта. Он встретился с Владимиром Зеленским и почтил вместе с ним павших защитников и защитниц.

Кроме того, ранее состоялся визит других должностных лиц Нидерландов в Украину. На встречу в Киев прибыли министр обороны Дилан Ешильгоз-Зегериу и новоназначенный глава МИД Том Берендсен.