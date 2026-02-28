Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Киев прибыли министры из Нидерландов — что известно

В Киев прибыли министры из Нидерландов — что известно

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 11:24
Министр обороны Нидерландов и глава МИД прибыли в Киев — подробности
Высокопоставленные должностные лица из Нидерландов в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповец

Министр обороны Нидерландов Дилан Эшильгоз-Зегериус и новоназначенный глава МИД Том Берендсен прибыли в Украину. В Киеве они встретились с министром иностранных дел Андреем Сибигой.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в субботу, 28 февраля.

Реклама
Читайте также:

Визит чиновников из Нидерландов в Украину.

Чиновники из Нидерландов встретились с главой украинского МИД и осмотрели уничтоженную российскую технику. Кроме того, почтили память погибших украинских защитников.

Том Берендсен является преданным поклонником Украины. Он неоднократно призвал Европу избавиться от торговой зависимости от Китая. Кроме того, чиновник постоянно подчеркивает, что страны ЕС должны стать самостоятельными в вопросах обороны, а не рассчитывать только на США.

Помощь Украине от Нидерландов

Андрей Сибига заявил, что Нидерланды уже предоставили Украине помощь более чем на 14 млрд евро. С ним около 10 млрд. направлено непосредственно на вооружение.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Нидерландов Роба Еттена. Он пожелал ему успехов в новой должности.

Киев МИД Нидерланды Украина визит
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации