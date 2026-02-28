Министр обороны Нидерландов и глава МИД прибыли в Киев — подробности

Высокопоставленные должностные лица из Нидерландов в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповец

Министр обороны Нидерландов Дилан Эшильгоз-Зегериус и новоназначенный глава МИД Том Берендсен прибыли в Украину. В Киеве они встретились с министром иностранных дел Андреем Сибигой.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в субботу, 28 февраля.

Визит чиновников из Нидерландов в Украину.

Чиновники из Нидерландов встретились с главой украинского МИД и осмотрели уничтоженную российскую технику. Кроме того, почтили память погибших украинских защитников.

Том Берендсен является преданным поклонником Украины. Он неоднократно призвал Европу избавиться от торговой зависимости от Китая. Кроме того, чиновник постоянно подчеркивает, что страны ЕС должны стать самостоятельными в вопросах обороны, а не рассчитывать только на США.

Помощь Украине от Нидерландов

Андрей Сибига заявил, что Нидерланды уже предоставили Украине помощь более чем на 14 млрд евро. С ним около 10 млрд. направлено непосредственно на вооружение.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Нидерландов Роба Еттена. Он пожелал ему успехов в новой должности.