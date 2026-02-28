Видео
Главная Новости дня На миллиарды евро — Сибига назвал количество помощи от Нидерландов

Дата публикации 28 февраля 2026 11:42
Сколько помощи Нидерланды оказали Украине - Сибига ответил
Срочная новость

Нидерланды гарантируют минимум 3 млрд евро ежегодной поддержки Украины до 2029 года. Общий объем оборонной помощи от страны уже превысил 14 млрд евро, из которых почти 10 млрд направлено непосредственно на вооружение.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в субботу, 28 февраля.

Читайте также:

Помощь Украине от Нидерландов

Стороны договорились продолжать сотрудничество в сфере дронов: речь идет о контрактах на 600 тысяч беспилотников на 510 млн евро и дополнительных 350 тысяч FPV-дронов еще на 500 млн евро.

Также Нидерланды предоставили 23 млн. евро на энергетические нужды Украины, в частности трансформаторы, и 35 млн. евро на развитие солнечной энергетики.

Новость дополняется...

 

