Нидерланды продолжат давление на Россию

Глава МИД Нидерландов заявил о продолжении давления на РФ
Дата публикации 28 февраля 2026 12:02
Нидерланды продолжат активную роль в привлечении России к ответственности за преступления против Украины, - глава МИД
Том Берендсен, отвечая на вопросы журналистки Новости.LIVE Галины Остаповец, отметил, что Нидерланды уже сделали первые шаги и назначили специального посланника для координации дальнейших действий. В то же время он отметил, что новое правительство работает всего несколько дней, поэтому требует времени для детальной проработки последующих решений.
Берендсен заверил, что Украина может рассчитывать на полную приверженность Нидерландам в вопросах ответственности и справедливости.
