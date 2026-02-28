Видео
Україна
Глава МИД Нидерландов заявил о продолжении давления на РФ

Глава МИД Нидерландов заявил о продолжении давления на РФ

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 12:02
Нидерланды продолжат давление на Россию
Срочная новость

Нидерланды продолжат активную роль в привлечении России к ответственности за преступления против Украины, - глава МИД

Том Берендсен, отвечая на вопросы журналистки Новости.LIVE Галины Остаповец, отметил, что Нидерланды уже сделали первые шаги и назначили специального посланника для координации дальнейших действий. В то же время он отметил, что новое правительство работает всего несколько дней, поэтому требует времени для детальной проработки последующих решений.

Берендсен заверил, что Украина может рассчитывать на полную приверженность Нидерландам в вопросах ответственности и справедливости.

Новость дополняется...

Читайте также:
санкции против России Нидерланды война в Украине Россия поддержка
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
