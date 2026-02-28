Нидерланды продолжат давление на Россию

Срочная новость

Нидерланды продолжат активную роль в привлечении России к ответственности за преступления против Украины, - глава МИД



Том Берендсен, отвечая на вопросы журналистки Новости.LIVE Галины Остаповец, отметил, что Нидерланды уже сделали первые шаги и назначили специального посланника для координации дальнейших действий. В то же время он отметил, что новое правительство работает всего несколько дней, поэтому требует времени для детальной проработки последующих решений.



Берендсен заверил, что Украина может рассчитывать на полную приверженность Нидерландам в вопросах ответственности и справедливости.

