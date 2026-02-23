Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский анонсировал встречу с новым премьером Нидерландов

Зеленский анонсировал встречу с новым премьером Нидерландов

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 21:44
Зеленский провел разговор с новым премьером Нидерландов Йеттеном
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 23 февраля, провел разговор с премьер-министром Нидерландом Робом Йеттеном. Он поздавил его со вступлением в должность.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Разговор Зеленского с Йеттеном

Зеленский подчеркнул, что Украина благодарна Нидерландам и нидерландскому народу за сильную поддержку с самого начала полномасштабного российского вторжения.

Во время телефонного разговора стороны обсудили наиболее актуальные потребности Украины:

  • ракеты для систем ПВО;
  • энергетическое оборудование.

"Спасибо, что, как и всегда, можем рассчитывать на поддержку со стороны Нидерландов и помощь в защите жизней", — подчеркнул Зеленский.

Стороны говорили также о переговорах для достижения мира и важности гарантий безопасности. Глава государства отметил, что ценит принципиальную поддержку позиций и готовность во всем помогать.

"Договорились о встрече в ближайшее время и работе над проектами, которые могут усилить наши страны. Благодарен господину премьер-министру за внимание к Украине с первого дня на посту", — добавил украинский лидер.

null
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Владимир Зеленский — последние новости

Глава государства 23 февраля встретился с маршалком Сейма Польши Влодзимежем Чажастым. В частности, стороны говорили о евроинтеграционном процессе Украины.

А накануне годовщина полномасштабной войны Зеленский наградил государственными наградами украинских военных.

Также украинский лидер объявил о намерении расширить санкции против белорусского диктатора Александра Лукашенко и его окружения.

Владимир Зеленский Нидерланды Украина политики помощь
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации