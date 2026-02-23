Зеленский провел разговор с новым премьером Нидерландов Йеттеном

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 23 февраля, провел разговор с премьер-министром Нидерландом Робом Йеттеном. Он поздавил его со вступлением в должность.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Новини.LIVE.

Разговор Зеленского с Йеттеном

Зеленский подчеркнул, что Украина благодарна Нидерландам и нидерландскому народу за сильную поддержку с самого начала полномасштабного российского вторжения.

Во время телефонного разговора стороны обсудили наиболее актуальные потребности Украины:

ракеты для систем ПВО;

энергетическое оборудование.

"Спасибо, что, как и всегда, можем рассчитывать на поддержку со стороны Нидерландов и помощь в защите жизней", — подчеркнул Зеленский.

Стороны говорили также о переговорах для достижения мира и важности гарантий безопасности. Глава государства отметил, что ценит принципиальную поддержку позиций и готовность во всем помогать.

"Договорились о встрече в ближайшее время и работе над проектами, которые могут усилить наши страны. Благодарен господину премьер-министру за внимание к Украине с первого дня на посту", — добавил украинский лидер.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Владимир Зеленский — последние новости

Глава государства 23 февраля встретился с маршалком Сейма Польши Влодзимежем Чажастым. В частности, стороны говорили о евроинтеграционном процессе Украины.

А накануне годовщина полномасштабной войны Зеленский наградил государственными наградами украинских военных.

Также украинский лидер объявил о намерении расширить санкции против белорусского диктатора Александра Лукашенко и его окружения.