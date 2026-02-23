Зеленский анонсировал санкции против окружения Лукашенко — что известно

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции против белорусского диктатора Александра Лукашенко — лишь первый шаг. По его словам, Киев готовит юридическую основу для расширения ограничений, которые будут касаться также окружения белорусского лидера и его семьи.

Также Зеленский отметил, что Украина имеет доказательства участия Беларуси в войне. В частности, с ее территории, в частности через ретрансляторы, запускались "шахеды", после чего происходили удары по гражданским.

Реклама

Читайте также:

Новость дополняется...