Партнеры должны ввести санкции против Лукашенко — заявление Сибиги

Партнеры Украины должны сильнее давить на минский диктаторский режим. Стоит ввести санкции против Александра Лукашенко, поскольку он вместе с Владимиром Путиным представляет угрозу для Европы.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в среду, 18 февраля, передает Новини.LIVE.

Обращение Сибиги к партнерам относительно санкций против Лукашенко

Сибига подчеркнул, что минский режим является соучастником преступления агрессии РФ против Украины. Как пояснил министр, Беларусь предоставила свою территорию для того, чтобы россияне напали на Украину.

"Она продолжает помогать Москве в ее геноцидной войне против Украины — ресурсами, компонентами, материалами, методами обхода санкций и даже системой ретрансляционных станций для управления ударными беспилотниками", — подчеркнул глава МИД.

К тому же, как отметил Сибига, Лукашенко ворует лучшее будущее у белорусов, подавляя собственный народ. Министр призвал партнеров Украины оказать надлежащее давление на минский режим. Он подчеркнул, что белорусский народ должен быть вместе с Европой после того, как освободится от гнетущего правления Лукашенко.

"В будущем мы будем готовы принять демократическую Беларусь в формате Люблинского треугольника вместе с Польшей и Литвой. Беларусь принадлежит Европе, а не "русскому миру", — подчеркнул Сибига.

Что предшествовало

Сибига призвал партнеров ввести санкции против Лукашенко на фоне того, что Украина ввела новый пакет ограничений против минского режима. Это должно существенно ослабить Беларусь.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев стремится достичь не только локального, но и глобального эффекта. Для этого будут работать вместе с партнерами.

Вместе с тем, ранее США сняли санкции с государственного предприятия "Беларуськалий". Американцы отметили, что такой шаг может стать сигналом к возможному дальнейшему смягчению ограничений в отношениях с Минском.