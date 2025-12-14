Видео
Главная Новости дня Белорусский политзаключенный Федута рассказал о своем задержании

Белорусский политзаключенный Федута рассказал о своем задержании

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 19:09
Александр Федута после освобождения рассказал о своем аресте в Москве
Встреча с освобожденными политзаключенными. Фото: Reuters

Белорусский политолог и политзаключенный Александр Федута рассказал о дне своего задержания. Бывший пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко провел четыре года в тюрьме по статье "заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти".

На вопрос о задержании политолог рассказал во время пресс-конференции со СМИ в воскресенье, 14 декабря, сообщает журналист Новини.LIVE Дмитрий Шеремет с места событий.

Читайте также:

Федута рассказал о задержании белорусским КГБ

Как вспомнил политолог, в апреле 2021 года он находился в Москве, где работал по контракту в качестве политтехнолога во время выборов. Там он встретился с белорусским адвокатом и оппозиционером Юрием Зенковичем, который уже находился "под наблюдением" Комитета государственной безопасности Беларуси.

"Юра Зенкович, зная, что я нахожусь в Москве, пригласил меня принять участие во встрече. Я принял его предложение. А он, невольно, не проведя предварительной проверки, не понял, что имеет дело с хорошо продуманной операцией Комитета государственной безопасности Беларуси. Они, надо признать, хорошо сработали в данном случае, стоило это и ему, и мне, трем людям свободы", — рассказал Федута.

Зато политолог заявил, что из-за своей неосмотрительности Зенкович сам пригласил агента КГБ на встречу, однако обвинять в измене он не может.

"Искать предателя не нужно. С моей точки зрения, ошибка была допущена, организационная ошибка. Он лично посылал агенту спецслужб, в порядочность которого он верил, записи наших разговоров. И он назначил ему, этому агенту, встречу в Москве", — сказал Федута.

Отметим, Александра Федута и Юрия Зенкович были арестованы сотрудниками ФСБ в Москве 13 апреля 2021 года. По данным следствия, они с другими представителями оппозиции готовили "государственный переворот" и "устранение Лукашенко" 9 мая 2021 года в Минске.

Напомним, 13 декабря на территорию Украины удалось выехать 114 политзаключенным, которые находились в Беларуси. Среди низ был Александр Федута, а также оппозиционеры Мария Колесникова и кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико.

Ранее Мария Колесникова поблагодарила Украину и США за участие в освобождении.

Беларусь оппозиция КГБ Москва арест
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
