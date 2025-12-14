Білоруська опозиціонерка Марія Колеснікова звернулася до США та України

Марія Колеснікова. Фото: "Хочу жить"

Білоруська опозиціонерка Марія Колеснікова, яку звільнили з Білорусі, розповіла про перебування у вʼязниці. Крім того, вона висловила вдячність американському президенту Дональду Трампу та українському лідеру Володимиру Зеленському.

Про це Марія Колеснікова сказала у коментарі ЗМІ у неділю, 14 грудня, передає кореспондентка Новини.LIVE.

Звільнення з Білорусі

"Розумієте, дуже складно знайти слова, щоб висловити, як ми всі раді бути на волі. Ми раді, що разом з нами звільнили так багато людей. І, звичайно, ми чекаємо на наступні кроки", — зазначила Колеснікова.

Вона подякувала своїй родині, друзям та колегам, підтримку яких відчувала крізь кілометри. Колеснікова висловила вдячність усім причетним до того, що їх звільнили з Білорусі на свободу.

"Ми знаємо, що зараз відбуваються складні процеси, і я хотіла б подякувати Дональду Трампу та його команді за те, що зараз відбувається, за те, що справа зрушила з мертвої точки, і є надія на позитивні зміни. Я хочу подякувати президенту Зеленському і всьому українському народу, і сьогодні ми відчуваємо вашу любов і підтримку", — сказала білоруська опозиціонерка.

Перебування у білоруській вʼязниці

Колеснікова поділилась, що умови утримання були складними, однак не такими погани, як здається одразу.

"Це був дуже складний час, дуже важке місце і дуже складні умови, але навіть там можна знаходити можливість підтримувати себе", — зазначила вона.

Опозиціонерка дізналася про перебування в Україні лише тоді, коли відчинилися двері автобуса. Тоді співробітники українських спецслужб зазначили, що вона у вільній країні.

Участь у виборах в Білорусі

Колеснікова заявила, що не вважає помилкою участь у білоруських виборах у 2020 році.

Вона наголосила, що рішення про участь зробила легко. Тоді вона підтримала правильні для неї ідеї та цінності.

"Я була і залишаюся абсолютно впевнена, що я підтримала правильну ідею, свої цінності", — каже Колеснікова.

Білоруси хочуть жити в Україні

Опозиціонерка заявила, що багато білорусів хочуть залишитися жити в Україні. Водночас вона не планує залишатися в країні.

"Я можу жити в іншій країні. Моя сестра перебуває в Європі, а моя родина — в інших країнах, але я точно знаю, що є люди, які б дуже хотіли залишитися в Україні, і ми будемо ставити це питання", — зазначила Колеснікова.

Нагадаємо, 13 грудня до України з Білорусі прибули 114 політвʼязнів. Білоруська влада звинувачувала їх в "організації масових заворушень" та іншому.

А нобелівський лауреат Алесь Бяляцький після звільнення з Білорусі прибув до Литви, де його зустріла Світлана Тихановська.