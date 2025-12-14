Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Звільнена з Білорусі опозиціонерка подякувала Україні і США

Звільнена з Білорусі опозиціонерка подякувала Україні і США

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 17:06
Білоруська опозиціонерка Марія Колеснікова звернулася до США та України
Марія Колеснікова. Фото: "Хочу жить"

Білоруська опозиціонерка Марія Колеснікова, яку звільнили з Білорусі, розповіла про перебування у вʼязниці. Крім того, вона висловила вдячність американському президенту Дональду Трампу та українському лідеру Володимиру Зеленському.

Про це Марія Колеснікова сказала у коментарі ЗМІ у неділю, 14 грудня, передає кореспондентка Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Звільнення з Білорусі

"Розумієте, дуже складно знайти слова, щоб висловити, як ми всі раді бути на волі. Ми раді, що разом з нами звільнили так багато людей. І, звичайно, ми чекаємо на наступні кроки", — зазначила Колеснікова.

Вона подякувала своїй родині, друзям та колегам, підтримку яких відчувала крізь кілометри. Колеснікова висловила вдячність усім причетним до того, що їх звільнили з Білорусі на свободу. 

"Ми знаємо, що зараз відбуваються складні процеси, і я хотіла б подякувати Дональду Трампу та його команді за те, що зараз відбувається, за те, що справа зрушила з мертвої точки, і є надія на позитивні зміни. Я хочу подякувати президенту Зеленському і всьому українському народу, і сьогодні ми відчуваємо вашу любов і підтримку", — сказала білоруська опозиціонерка.

Перебування у білоруській вʼязниці

Колеснікова поділилась, що умови утримання були складними, однак не такими погани, як здається одразу.

"Це був дуже складний час, дуже важке місце і дуже складні умови, але навіть там можна знаходити можливість підтримувати себе", — зазначила вона.

Опозиціонерка дізналася про перебування в Україні лише тоді, коли відчинилися двері автобуса. Тоді співробітники українських спецслужб зазначили, що вона у вільній країні.

Участь у виборах в Білорусі

Колеснікова заявила, що не вважає помилкою участь у білоруських виборах у 2020 році.

Вона наголосила, що рішення про участь зробила легко. Тоді вона підтримала правильні для неї ідеї та цінності.  

"Я була і залишаюся абсолютно впевнена, що я підтримала правильну ідею, свої цінності", — каже Колеснікова.

Білоруси хочуть жити в Україні

Опозиціонерка заявила, що багато білорусів хочуть залишитися жити в Україні. Водночас вона не планує залишатися в країні. 

"Я можу жити в іншій країні. Моя сестра перебуває в Європі, а моя родина — в інших країнах, але я точно знаю, що є люди, які б дуже хотіли залишитися в Україні, і ми будемо ставити це питання", — зазначила Колеснікова.

Нагадаємо, 13 грудня до України з Білорусі прибули 114 політвʼязнів. Білоруська влада звинувачувала їх в "організації масових заворушень" та іншому.

А нобелівський лауреат Алесь Бяляцький після звільнення з Білорусі прибув до Литви, де його зустріла Світлана Тихановська.

Володимир Зеленський Білорусь опозиція Дональд Трамп Україна Білорусь
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації