Україна
Звільнений з Білорусі нобелівський лауреат прибув до Литви

Звільнений з Білорусі нобелівський лауреат прибув до Литви

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 21:22
Нобелівський лауреат Бяляцький прибув до Литви після звільнення з Білорусі
Алесь Бяляцький. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Нобелівський лауреат Алесь Бяляцький, якого звільнили з білоруської вʼязниці, прибув до Литви. Там його зустріла очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська.

Про це повідомляють правозахисний центр "Вясна", який очолював Бяляцький, білоруські ЗМІ та Світлана Тихановська у соцмережі X у суботу, 13 грудня.

Читайте також:

Алесь Бяляцький у Литві

"Нобелівський лауреат і керівник "Вясни" був звільнений і примусово депортований у Литву після 1613 днів за ґратами", — йдеться у повідомленні.

null
Допис "Вясни". Фото: скриншот

Бяляцького привезли до посольства Сполучених Штатів Америки у Вільнюсі. Він вже дав першу публічні коментарі. На першу зустріч прийшли десятки людей.

Нобелівський лауреат розповів, що його везли до литовського кордону майже через всю Білорусь із зав’язаними очима. Він зазначив, що почувається відносно добре.

Алесь Бяляцький та Світлана Тихановська
Алесь Бяляцький та Світлана Тихановська у Литві. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

"Мені радили просити помилування, але я не просив помилування", — каже Бяляцький.

Нагадаємо, 13 грудня між Україною та Білоруссю відбувся захід із повернення понад ста цивільних осіб, серед яких є й українці.

Про операцію українському лідеру Володимиру Зеленському доповів керівник ГУР Кирило Буданов.

А проєкт "Хочу жить" розповів, кого з політв'язнів вдалося повернути до України з Білорусі.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
