Нобелевский лауреат Бяляцкий прибыл в Литву после освобождения из Беларуси

Освобожденный из Беларуси нобелевский лауреат прибыл в Литву
Нобелевский лауреат Алесь Бяляцкий, которого освободили из беларусской тюрьмы, прибыл в Литву. Там его встретила руководительница беларусской оппозиции Светлана Тихановская.
Об этом сообщают правозащитный центр "Вясна", который возглавлял Бяляцкий, беларусские СМИ и Светлана Тихановская в соцсети X в субботу, 13 декабря.
Замечательно приветствовать @viasna96 правозащитника и лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого на свободе наконец. pic.twitter.com/cPnWdxYgi9- Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) 13 декабря 2025 г.
Алесь Бяляцкий в Литве
"Нобелевский лауреат и руководитель "Вясны" был освобожден и принудительно депортирован в Литву после 1613 дней за решеткой", — говорится в сообщении.
Бяляцкого привезли в посольство Соединенных Штатов Америки в Вильнюсе. Он уже дал первые публичные комментарии. На первую встречу пришли десятки людей.
Нобелевский лауреат рассказал, что его везли к литовской границе почти через всю Беларусь с завязанными глазами. Он отметил, что чувствует себя относительно хорошо.
"Мне советовали просить помилования, но я не просил помилования", — говорит Бяляцкий.
Напомним, 13 декабря между Украиной и Беларусью состоялось мероприятие по возвращению более ста гражданских лиц, среди которых есть и украинцы.
Об операции украинскому лидеру Владимиру Зеленскому доложил руководитель ГУР Кирилл Буданов.
А проект "Хочу жить" рассказал, кого из политзаключенных удалось вернуть в Украину из Беларуси.
