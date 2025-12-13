Нобелевский лауреат Бяляцкий прибыл в Литву после освобождения из Беларуси

Алесь Бяляцкий. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Нобелевский лауреат Алесь Бяляцкий, которого освободили из беларусской тюрьмы, прибыл в Литву. Там его встретила руководительница беларусской оппозиции Светлана Тихановская.

Об этом сообщают правозащитный центр "Вясна", который возглавлял Бяляцкий, беларусские СМИ и Светлана Тихановская в соцсети X в субботу, 13 декабря.

Реклама

Читайте также:

Замечательно приветствовать @viasna96 правозащитника и лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого на свободе наконец. pic.twitter.com/cPnWdxYgi9 - Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) 13 декабря 2025 г.

Алесь Бяляцкий в Литве

"Нобелевский лауреат и руководитель "Вясны" был освобожден и принудительно депортирован в Литву после 1613 дней за решеткой", — говорится в сообщении.

Пост "Вясны". Фото: скриншот

Бяляцкого привезли в посольство Соединенных Штатов Америки в Вильнюсе. Он уже дал первые публичные комментарии. На первую встречу пришли десятки людей.

Нобелевский лауреат рассказал, что его везли к литовской границе почти через всю Беларусь с завязанными глазами. Он отметил, что чувствует себя относительно хорошо.

Алесь Бяляцкий и Светлана Тихановская в Литве. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

"Мне советовали просить помилования, но я не просил помилования", — говорит Бяляцкий.

Напомним, 13 декабря между Украиной и Беларусью состоялось мероприятие по возвращению более ста гражданских лиц, среди которых есть и украинцы.

Об операции украинскому лидеру Владимиру Зеленскому доложил руководитель ГУР Кирилл Буданов.

А проект "Хочу жить" рассказал, кого из политзаключенных удалось вернуть в Украину из Беларуси.