Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова обратилась к США и Украине

Освобожденная из Беларуси оппозиционерка благодарна Украине и США
Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова, которую освободили из Беларуси, рассказала о пребывании в тюрьме. Кроме того, она выразила благодарность американскому президенту Дональду Трампу и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Об этом Мария Колесникова сказала в комментарии СМИ в воскресенье, 14 декабря, передает корреспондентка Новини.LIVE.
Освобождение из Беларуси
"Понимаете, очень сложно найти слова, чтобы выразить, как мы все рады быть на свободе. Мы рады, что вместе с нами освободили так много людей. И, конечно, мы ждем следующих шагов", — отметила Колесникова.
Она поблагодарила свою семью, друзей и коллег, поддержку которых чувствовала сквозь километры. Колесникова выразила благодарность всем причастным к тому, что их освободили из Беларуси на свободу.
"Мы знаем, что сейчас происходят сложные процессы, и я хотела бы поблагодарить Дональда Трампа и его команду за то, что сейчас происходит, за то, что дело сдвинулось с мертвой точки, и есть надежда на позитивные изменения. Я хочу поблагодарить президента Зеленского и весь украинский народ, и сегодня мы чувствуем вашу любовь и поддержку", — сказала белорусская оппозиционерка.
Пребывание в белорусской тюрьме
Колесникова поделилась, что условия содержания были сложными, однако не такими плохими, как кажется сразу.
"Это было очень сложное время, очень тяжелое место и очень сложные условия, но даже там можно находить возможность поддерживать себя", — отметила она.
Оппозиционерка узнала о пребывании в Украине только тогда, когда открылась дверь автобуса. Тогда сотрудники украинских спецслужб отметили, что она в свободной стране.
Участие в выборах в Беларуси
Колесникова заявила, что не считает ошибкой участие в белорусских выборах в 2020 году.
Она подчеркнула, что решение об участии сделала легко. Тогда она поддержала правильные для нее идеи и ценности.
"Я была и остаюсь абсолютно уверена, что я поддержала правильную идею, свои ценности", — говорит Колесникова.
Белорусы хотят жить в Украине
Оппозиционерка заявила, что многие белорусы хотят остаться жить в Украине. В то же время она не планирует оставаться в стране.
"Я могу жить в другой стране. Моя сестра находится в Европе, а моя семья — в других странах, но я точно знаю, что есть люди, которые бы очень хотели остаться в Украине, и мы будем ставить этот вопрос", — отметила Колесникова.
Напомним, 13 декабря в Украину из Беларуси прибыли 114 политзаключенных. Белорусские власти обвиняли их в "организации массовых беспорядков" и другом.
А нобелевский лауреат Алесь Бяляцкий после освобождения из Беларуси прибыл в Литву, где его встретила Светлана Тихановская.
