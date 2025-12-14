Видео
Освобожденная из Беларуси оппозиционерка благодарна Украине и США

Освобожденная из Беларуси оппозиционерка благодарна Украине и США

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 17:06
Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова обратилась к США и Украине
Мария Колесникова. Фото: "Хочу жить"

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова, которую освободили из Беларуси, рассказала о пребывании в тюрьме. Кроме того, она выразила благодарность американскому президенту Дональду Трампу и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Об этом Мария Колесникова сказала в комментарии СМИ в воскресенье, 14 декабря, передает корреспондентка Новини.LIVE.

Освобождение из Беларуси

"Понимаете, очень сложно найти слова, чтобы выразить, как мы все рады быть на свободе. Мы рады, что вместе с нами освободили так много людей. И, конечно, мы ждем следующих шагов", — отметила Колесникова.

Она поблагодарила свою семью, друзей и коллег, поддержку которых чувствовала сквозь километры. Колесникова выразила благодарность всем причастным к тому, что их освободили из Беларуси на свободу.

"Мы знаем, что сейчас происходят сложные процессы, и я хотела бы поблагодарить Дональда Трампа и его команду за то, что сейчас происходит, за то, что дело сдвинулось с мертвой точки, и есть надежда на позитивные изменения. Я хочу поблагодарить президента Зеленского и весь украинский народ, и сегодня мы чувствуем вашу любовь и поддержку", — сказала белорусская оппозиционерка.

Пребывание в белорусской тюрьме

Колесникова поделилась, что условия содержания были сложными, однако не такими плохими, как кажется сразу.

"Это было очень сложное время, очень тяжелое место и очень сложные условия, но даже там можно находить возможность поддерживать себя", — отметила она.

Оппозиционерка узнала о пребывании в Украине только тогда, когда открылась дверь автобуса. Тогда сотрудники украинских спецслужб отметили, что она в свободной стране.

Участие в выборах в Беларуси

Колесникова заявила, что не считает ошибкой участие в белорусских выборах в 2020 году.

Она подчеркнула, что решение об участии сделала легко. Тогда она поддержала правильные для нее идеи и ценности.

"Я была и остаюсь абсолютно уверена, что я поддержала правильную идею, свои ценности", — говорит Колесникова.

Белорусы хотят жить в Украине

Оппозиционерка заявила, что многие белорусы хотят остаться жить в Украине. В то же время она не планирует оставаться в стране.

"Я могу жить в другой стране. Моя сестра находится в Европе, а моя семья — в других странах, но я точно знаю, что есть люди, которые бы очень хотели остаться в Украине, и мы будем ставить этот вопрос", — отметила Колесникова.

Напомним, 13 декабря в Украину из Беларуси прибыли 114 политзаключенных. Белорусские власти обвиняли их в "организации массовых беспорядков" и другом.

А нобелевский лауреат Алесь Бяляцкий после освобождения из Беларуси прибыл в Литву, где его встретила Светлана Тихановская.

Владимир Зеленский Беларусь оппозиция Дональд Трамп Украина Беларусь
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
