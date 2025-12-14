Олександр Федута після звільнення розповів про свій арешт у Москві

Зустріч зі звільненими політв'язнями. Фото: Reuters

Білоруський політолог і політв'язень Олександр Федута розповів про день свого затримання. Колишній речник президента Білорусі Олександра Лукашенка провів чотири роки у в'язниці за статтею "змова чи інші дії, вчинені з метою захоплення державної влади".

На запитання про затримання політолог розповів під час пресконференції зі ЗМІ в неділю, 14 грудня, повідомляє журналіст Новини.LIVE Дмитро Шеремет з місця подій.

Як пригадав політолог, у квітні 2021 року він перебував у Москві, де працював за контрактом у якості політтехнолога під час виборів. Там він зустрівся із білоруським адвокатом і опозиціонером Юрієм Зенковичем, який вже перебував "під наглядом" Комітету державної безпеки Білорусі.

"Юра Зенкович, знаючи, що я перебуваю в Москві, запросив мене взяти участь у зустрічі. Я прийняв його пропозицію. А він, мимоволі, не провівши попередньої перевірки, не зрозумів, що має справу з добре продуманою операцією Комітету державної безпеки Білорусі. Вони, треба визнати, добре спрацювали в даному випадку, коштувало це і йому, і мені, трьом людям свободи", — розповів Федута.

Натомість політолог заявив, що через свою необачність Зенкович сам запросив агента КДБ на зустріч, однак звинувачувати у зраді він не може.

"Шукати зрадника не потрібно. З моєї точки зору, помилка була допущена, організаційна помилка. Він особисто надсилав агенту спецслужб, в порядності якого він вірив, записи наших розмов. І він призначив йому, цьому агенту, зустріч в Москві", — сказав Федута.

Зазначимо, Олександра Федуту та Юрія Зенкович були заарештовані працівниками ФСБ у Москві 13 квітня 2021 року. За даними слідства, вони з іншими представниками опозиції готували "державний переворот" та "усунення Лукашенка" 9 травня 2021 року у Мінську.

Нагадаємо, 13 грудня на територію України вдалося виїхати 114 політв'язням, які перебували у Білорусі. Серед низ був Олександр Федута, а також опозиціонери Марія Колеснікова та кандидат у президенти білорусі Віктор Бабарико.

Раніше Марія Колеснікова подякувала Україні та США за участь у звільненні.