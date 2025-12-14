Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Білоруський політв'язень Федута розповів про своє затримання

Білоруський політв'язень Федута розповів про своє затримання

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 19:09
Олександр Федута після звільнення розповів про свій арешт у Москві
Зустріч зі звільненими політв'язнями. Фото: Reuters

Білоруський політолог і політв'язень Олександр Федута розповів про день свого затримання. Колишній речник президента Білорусі Олександра Лукашенка провів чотири роки у в'язниці за статтею "змова чи інші дії, вчинені з метою захоплення державної влади".

На запитання про затримання політолог розповів під час пресконференції зі ЗМІ в неділю, 14 грудня, повідомляє журналіст Новини.LIVE Дмитро Шеремет з місця подій.

Реклама
Читайте також:

Федута розповів про затримання білоруським КДБ

Як пригадав політолог, у квітні 2021 року він перебував у Москві, де працював за контрактом у якості політтехнолога під час виборів. Там він зустрівся із білоруським адвокатом і опозиціонером Юрієм Зенковичем, який вже перебував "під наглядом" Комітету державної безпеки Білорусі.

"Юра Зенкович, знаючи, що я перебуваю в Москві, запросив мене взяти участь у зустрічі. Я прийняв його пропозицію. А він, мимоволі, не провівши попередньої перевірки, не зрозумів, що має справу з добре продуманою операцією Комітету державної безпеки Білорусі. Вони, треба визнати, добре спрацювали в даному випадку, коштувало це і йому, і мені, трьом людям свободи", — розповів Федута.

Натомість політолог заявив, що через свою необачність Зенкович сам запросив агента КДБ на зустріч, однак звинувачувати у зраді він не може.

"Шукати зрадника не потрібно. З моєї точки зору, помилка була допущена, організаційна помилка. Він особисто надсилав агенту спецслужб, в порядності якого він вірив, записи наших розмов. І він призначив йому, цьому агенту, зустріч в Москві", — сказав Федута.

Зазначимо, Олександра Федуту та Юрія Зенкович були заарештовані працівниками ФСБ у Москві 13 квітня 2021 року. За даними слідства, вони з іншими представниками опозиції готували "державний переворот" та "усунення Лукашенка" 9 травня 2021 року у Мінську.

Нагадаємо, 13 грудня на територію України вдалося виїхати 114 політв'язням, які перебували у Білорусі. Серед низ був Олександр Федута, а також опозиціонери Марія Колеснікова та кандидат у президенти білорусі Віктор Бабарико.

Раніше Марія Колеснікова подякувала Україні та США за участь у звільненні.

Білорусь опозиція КДБ Москва арешт
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації