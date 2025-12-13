США снял санкции с белорусского калия — что известно

Джон Коул и Александр Лукашенко. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки приняли решение снять санкции, введенные против государственного предприятия "Беларуськалий". В Вашингтоне назвали этот шаг сигналом к возможному дальнейшему смягчению ограничений в отношениях с Минском.

Об этом сообщил специальный посланник США Джон Коул, пишут белорусские СМИ.

По словам спецпредставителя Белого дома, решение было согласовано президентом США Дональдом Трампом и уже вступило в силу.

"Считаю, что это очень хороший шаг со стороны США для Беларуси. Мы снимаем их уже сейчас. По мере нормализации отношений между двумя странами все больше санкций будет сниматься", — заявил Коул.

Напомним, санкции США против "Беларуськалия" были введены в августе 2021 года. До введения ограничений калийные удобрения были одним из ключевых экспортных товаров Беларуси - на них приходилось более 20% общего экспорта страны. Кроме того, Беларусь занимала около 20% мирового рынка калийных удобрений.

Ранее также стало известно, что Кирилл Буданов доложил Владимиру Зеленскому о возвращении украинцев из Беларуси.

В общем, как сообщили в ГУР, удалось вернуть 114 граждан, которые были заключены в Беларуси.