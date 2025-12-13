Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня США знімуть санкції з білоруського калію — деталі

США знімуть санкції з білоруського калію — деталі

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 17:11
США зняв санкції з білоруського калію — що відомо
Джон Коул та Олександр Лукашенко. Фото: Reuters

Сполучені Штати Америки ухвалили рішення зняти санкції, запроваджені проти державного підприємства "Білоруськалій". У Вашингтоні назвали цей крок сигналом до можливого подальшого пом'якшення обмежень у відносинах з Мінськом.

Про це повідомив спеціальний посланець США Джон Коул, пишуть білоруські ЗМІ.

Реклама
Читайте також:

США знімають обмеження з "Білоруськалію"

За словами спецпредставника Білого дому, рішення було погоджено президентом США Дональдом Трампом і вже набуло чинності.

"Вважаю, що це дуже хороший крок з боку США для Білорусі. Ми знімаємо їх уже зараз. У міру нормалізації відносин між двома країнами дедалі більше санкцій буде зніматися", — заявив Коул.

Нагадаємо, санкції США проти "Білоруськалію" були запроваджені у серпні 2021 року. До введення обмежень калійні добрива були одним із ключових експортних товарів Білорусі — на них припадало понад 20% загального експорту країни. Крім того, Білорусь займала близько 20% світового ринку калійних добрив.

Раніше також стало відомо, що Кирило Буданов доповів Володимиру Зеленському про повернення українців з Білорусі..

Загалом, як повідомили у ГУР, вдалося повернути 114 громадян, які були ув'язнені у Білорусі.

Білорусь США калій обмеження санкції
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації