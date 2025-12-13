США зняв санкції з білоруського калію — що відомо

Джон Коул та Олександр Лукашенко. Фото: Reuters

Сполучені Штати Америки ухвалили рішення зняти санкції, запроваджені проти державного підприємства "Білоруськалій". У Вашингтоні назвали цей крок сигналом до можливого подальшого пом'якшення обмежень у відносинах з Мінськом.

Про це повідомив спеціальний посланець США Джон Коул, пишуть білоруські ЗМІ.

За словами спецпредставника Білого дому, рішення було погоджено президентом США Дональдом Трампом і вже набуло чинності.

"Вважаю, що це дуже хороший крок з боку США для Білорусі. Ми знімаємо їх уже зараз. У міру нормалізації відносин між двома країнами дедалі більше санкцій буде зніматися", — заявив Коул.

Нагадаємо, санкції США проти "Білоруськалію" були запроваджені у серпні 2021 року. До введення обмежень калійні добрива були одним із ключових експортних товарів Білорусі — на них припадало понад 20% загального експорту країни. Крім того, Білорусь займала близько 20% світового ринку калійних добрив.

Раніше також стало відомо, що Кирило Буданов доповів Володимиру Зеленському про повернення українців з Білорусі..

Загалом, як повідомили у ГУР, вдалося повернути 114 громадян, які були ув'язнені у Білорусі.