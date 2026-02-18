Сибіга закликав партенрів ввести санкції проти Лукашенка — деталі

Олександр Лукашенко. Фото: Reuters

Сьогоднішній мінський режим становить гібридні та безпекові загрози для України та решти Європи. Через це світ має запровадити санкції проти диктатора Олександра Лукашенка.

Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга у середу, 18 лютого, передає Новини.LIVE.

Звернення Сибіги до партнерів стосовно санкцій проти Лукашенка

Сибіга наголосив, що мінський режим є співучасником злочину агресії РФ проти України. Як пояснив міністр, Білорусь надала свою територію для того, аби росіяни напали на Україну.

"Вона продовжує допомагати Москві в її геноцидній війні проти України — ресурсами, компонентами, матеріалами, методами обходу санкцій і навіть системою ретрансляційних станцій для керування ударними безпілотниками", — наголосив глава МЗС.

До того ж, як зазначив Сибіга, Лукашенко краде краще майбутнє у білорусів, пригнічуючи власний народ. Міністр закликав партнерів України чинити належний тиск на мінський режим. Він наголосив, що білоруський народ повинен бути разом з Європою після того, як звільниться від гнітючого правління Лукашенка.

"У майбутньому ми будемо готові прийняти демократичну Білорусь у форматі Люблінського трикутника разом з Польщею та Литвою. Білорусь належить Європі, а не "русскому світу", — наголосив Сибіга.

Що передувало

Сибіга закликав партнерів ввести санкції проти Лукашенка на тлі того, що Україна запровадила новий пакет обмежень проти мінського режиму. Це має суттєво послабити Білорусь.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Київ прагне досягнути не лише локального, а й глобального ефекту. Для цього працюватимуть разом з партнерами.

Разом з тим, раніше США зняли санкції з державного підприємства "Білоруськалій". Американці зазначили, що такий крок може стати сигналом до можливого подальшого пом'якшення обмежень у відносинах з Мінськом.