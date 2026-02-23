Зеленський анонсував санкції проти синів і оточення Лукашенка — деталі

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський заявив, що санкції проти білоруського диктатора Олександра Лукашенка — лише перший крок. За його словами, Київ готує юридичну основу для розширення обмежень, які стосуватимуться також оточення білоруського лідера та його родини.

Також Зеленський наголосив, що Україна має докази участі Білорусі у війні. Зокрема, з її території, зокрема через ретранслятори, запускалися "шахеди", після чого відбувалися удари по цивільних.

