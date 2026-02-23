Відео
Головна Новини дня Зеленський анонсував санкції проти оточення Лукашенка

Зеленський анонсував санкції проти оточення Лукашенка

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 13:35
Зеленський анонсував санкції проти синів і оточення Лукашенка — деталі
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський заявив, що санкції проти білоруського диктатора Олександра Лукашенка — лише перший крок. За його словами, Київ готує юридичну основу для розширення обмежень, які стосуватимуться також оточення білоруського лідера та його родини.

Також Зеленський наголосив, що Україна має докази участі Білорусі у війні. Зокрема, з її території, зокрема через ретранслятори, запускалися "шахеди", після чого відбувалися удари по цивільних.

Читайте також:

Новина доповнюється...

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
