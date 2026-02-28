Відео
Головна Новини дня Глава МЗС Нідерландів заявив про продовження тиску на РФ

Глава МЗС Нідерландів заявив про продовження тиску на РФ

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 12:02
Нідерланди продовжать тиск на Росію
Термінова новина

Нідерланди продовжать активну роль у притягненні Росії до відповідальності за злочини проти України, — глава МЗС 
 
Том Берендсен, відповідаючи на питання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець, зазначив, що Нідерланди вже зробили перші кроки та призначили спеціального посланника для координації подальших дій. Водночас він зазначив, що новий уряд працює лише кілька днів, тож потребує часу для детального опрацювання наступних рішень. 
 
Берендсен запевнив, що Україна може розраховувати на повну відданість Нідерландів у питаннях відповідальності та справедливості. 

Новина доповнюється...

