Нідерланди продовжать тиск на Росію

Нідерланди продовжать активну роль у притягненні Росії до відповідальності за злочини проти України, — глава МЗС



Том Берендсен, відповідаючи на питання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець, зазначив, що Нідерланди вже зробили перші кроки та призначили спеціального посланника для координації подальших дій. Водночас він зазначив, що новий уряд працює лише кілька днів, тож потребує часу для детального опрацювання наступних рішень.



Берендсен запевнив, що Україна може розраховувати на повну відданість Нідерландів у питаннях відповідальності та справедливості.

