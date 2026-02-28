Скільки допомоги Нідерланди надали Україні — Сибіга відповів

Термінова новина

Нідерланди гарантують щонайменше 3 млрд євро щорічної підтримки України до 2029 року. Наразі загальний обсяг оборонної допомоги від країни уже перевищив 14 млрд євро, з яких майже 10 млрд спрямовано безпосередньо на озброєння.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець у суботу, 28 лютого.

Допомога Україні від Нідерландів

Сторони домовилися продовжувати співпрацю у сфері дронів: йдеться про контракти на 600 тисяч безпілотників на 510 млн євро та додаткові 350 тисяч FPV-дронів ще на 500 млн євро.

Також Нідерланди надали 23 млн євро на енергетичні потреби України, зокрема трансформатори, та 35 млн євро на розвиток сонячної енергетики.

