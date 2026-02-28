Відео
До Києва прибули високопосадовці з Нідерландів — подробиці

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 11:24
Міністерка оборони Нідерландів та очільник МЗС прибули до України — деталі
Високопосадовці з Нідерландів у Києві. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповець

До України прибула міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріус. Також з візитом у Києві перебуває новопризначений очільник МЗС Том Берендсен. Представники Нідерландів зустрілися з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець у суботу, 28 лютого.

Читайте також:

Візит високопосадовців з Нідерландів до України

Урядовці з Нідерландів зустрілися з очільником українського МЗС та оглянули знищену російську техніку. Крім того, вшанували пам'ять загиблих українських захисників.

Том Берендсен є відданим прихильником України. Він неодноразово закликав Європу позбутися торгової залежності від Китаю. Крім того, посадовець постійно наголошує на тому, що країни ЄС мають стати самостійнішими у питаннях оборони, а не розраховувати лише на США.

Допомога Україні від Нідерландів

Андрій Сибіга заявив, що Нідерланди вже надали Україні допомоги на понад 14 млрд євро. З ним близько 10 млрд спрямовано безпосередньо на озброєння.

Раніше український лідер Володимир Зеленський привітав прем'єр-міністра Нідерландів Роба Єттена. Він побажав йому успіхів на новій посаді.

Київ МЗС Нідерланди Україна візит
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
