Премьер Нидерландов Роб Йеттен прибыл в Украину — детали визита

В Украину с визитом прибыл премьер-министр Нидерландов
С визитом в Украину в воскресенье, 8 марта, прибыл премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, который встретился с президентом Владимиром Зеленским. В Киеве они почтили память павших защитников и защитниц.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента, передает Новини.LIVE.
Визит Йеттена в Украину
"Сегодня вместе с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном у Стены памяти почтили павших украинских защитников и защитниц", — рассказал Зеленский.
Он подчеркнул, что страна помнит и чтит подвиг героев — всех, кто стал на защиту Украины и отдал свою жизнь в борьбе за независимость.
Премьер Нидерландов увидел последствия российских атак
Йеттен заявил, что Нидерланды неизменно поддерживают Украину и борьбу, которую украинцы ежедневно ведут против российской агрессии. По его словам, страна борется не только за свою свободу, но и за свободу Европы.
Он посетил район, который пострадал от российских ударов.
"Стоя здесь, среди разрушенных зданий, ты действительно чувствуешь огромное горе и несправедливость, которые вызывает российская агрессия. Я очень восхищаюсь спасателями, с которыми я здесь разговаривал. Рискуя собственной жизнью, они ежедневно спасают жизни граждан, которые становятся жертвами российских атак", — добавил премьер.
Поддержка Украины Нидерландами — последние новости
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Нидерланды гарантируют Украине не менее 3 миллиардов евро ежегодной поддержки до 2029 года.
А глава МИД Нидерландов Том Берендсен подчеркнул, что его страна продолжит активную роль в привлечении России к ответственности.
В конце февраля Зеленский провел встречу с представителями правительства Нидерландов. Стороны говорили об усилении ПВО Украины.
Кроме того, министр обороны Михаил Федоров сообщил, что Украина в сотрудничестве с Нидерландами расширяет проект "Линия дронов".
