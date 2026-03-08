Премьер Нидерландов Роб Йеттен прибыл в Украину — детали визита

Владимир Зеленский и Роб Йеттен. Фото: x.com/ZelenskyyUa

С визитом в Украину в воскресенье, 8 марта, прибыл премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, который встретился с президентом Владимиром Зеленским. В Киеве они почтили память павших защитников и защитниц.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента, передает Новини.LIVE.

Визит Йеттена в Украину

"Сегодня вместе с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном у Стены памяти почтили павших украинских защитников и защитниц", — рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что страна помнит и чтит подвиг героев — всех, кто стал на защиту Украины и отдал свою жизнь в борьбе за независимость.

Премьер Нидерландов увидел последствия российских атак

Йеттен заявил, что Нидерланды неизменно поддерживают Украину и борьбу, которую украинцы ежедневно ведут против российской агрессии. По его словам, страна борется не только за свою свободу, но и за свободу Европы.

Визит Йеттена в Украину. Фото: x.com/MinPres

Он посетил район, который пострадал от российских ударов.

Роб Йеттен и Алексей Кулеба. Фото: x.com/MinPres

"Стоя здесь, среди разрушенных зданий, ты действительно чувствуешь огромное горе и несправедливость, которые вызывает российская агрессия. Я очень восхищаюсь спасателями, с которыми я здесь разговаривал. Рискуя собственной жизнью, они ежедневно спасают жизни граждан, которые становятся жертвами российских атак", — добавил премьер.

Пост Йеттена. Фото: скриншот

Поддержка Украины Нидерландами — последние новости

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Нидерланды гарантируют Украине не менее 3 миллиардов евро ежегодной поддержки до 2029 года.

А глава МИД Нидерландов Том Берендсен подчеркнул, что его страна продолжит активную роль в привлечении России к ответственности.

В конце февраля Зеленский провел встречу с представителями правительства Нидерландов. Стороны говорили об усилении ПВО Украины.

Кроме того, министр обороны Михаил Федоров сообщил, что Украина в сотрудничестве с Нидерландами расширяет проект "Линия дронов".