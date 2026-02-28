Зеленский провел встречу с представителями нового правительства Нидерландов

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями нового правительства Нидерландов 28 февраля 2026 года. Фото: кадр с видео

Сегодня, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями нового правительства Нидерландов. Во время встречи речь шла об усилении украинской ПВО и продолжении реализации программы PURL.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

Встреча Зеленского с представителями правительства Нидерландов.

Украинский лидер отметил, что сегодня в Украину приехали представители нового правительства Нидерландов, начавшего работу на этой неделе, — главы Министерства обороны и Министерства иностранных дел.

По словам Зеленского, этот визит большой сигнал поддержки для украинцев:

"Для нас это очень важно. Благодаря сотрудничеству со всеми правительствами Нидерландов за время этой войны отношения между странами уже носят характер стратегического партнерства и доверия".

В ходе встречи главное внимание лидеры уделили усилению украинского ПВО, продолжению реализации программы PURL, дипломатии для достижения достойного мира, а также углублению оборонного сотрудничества между Украиной и Нидерландами.

"Спасибо за готовность и дальше помогать Украине. Мы можем рассчитывать на Нидерланды, и это важно. Благодарен за все проявления поддержки для нашего народа", — подытожил глава государства.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Отношения Украины и Нидерландов – что известно

В субботу, 28 февраля, в Украину приехали министерша обороны Нидерландов и новоназначенный глава МИД . Представители Нидерландов встретились с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Во время сегодняшнего визита в Киев министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен заверил, что его страна и дальше будет активно участвовать в привлечении России к ответственности за преступления, совершенные против Украины.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщал, что Нидерланды гарантируют не менее 3 млрд евро ежегодной поддержки Украины до 2029 года. На сегодняшний день общий объем оборонной помощи от страны уже превысил 14 млрд евро.