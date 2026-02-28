Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із представниками нового уряду Нідерландів 28 лютого 2026 року. Фото: кадр з відео

У суботу, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками нового уряду Нідерландів. Сторони, зокрема, обговорили посилення української протиповітряної оборони.

Про це інформує Новини.LIVE

Зустріч Зеленського з представниками уряду Нідерландів — деталі

Український лідер зазначив, що сьогодні до України приїхали представники нового уряду Нідерландів, що розпочав роботу цього тижня, — голови Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ.

За словами Зеленського, цей візит — великий сигнал підтримки для українців:

"Для нас це дуже важливо. Завдяки співпраці зі всіма урядами Нідерландів за час цієї війни відносини між країнами вже мають характер стратегічного партнерства й довіри".

Під час зустрічі головну увагу лідери приділили — посиленню української ППО, продовженню реалізації програми PURL, дипломатії для досягнення достойного миру, а також поглибленню оборонної співпраці між Україною і Нідерландами.

"Дякую за готовність і надалі допомагати Україні. Ми можемо розраховувати на Нідерланди, і це важливо. Вдячний за всі прояви підтримки для нашого народу", — підсумував глава держави.

Відносини України та Нідерландів — що відомо

У суботу, 28 лютого, до України приїхали міністерка оборони Нідерландів та новопризначений очільник МЗС. Представники Нідерландів зустрілися з главою МЗС України Андрієм Сибігою.

Під час сьогоднішнього візиту до Києва міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен запевнив, що його країна й надалі братиме активну участь у притягненні Росії до відповідальності за злочини, вчинені проти України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомляв, що Нідерланди гарантують щонайменше 3 млрд євро щорічної підтримки України до 2029 року. На сьогодні загальний обсяг оборонної допомоги від країни уже перевищив 14 млрд євро.