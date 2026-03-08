Премʼєр Нідерландів Роб Єттен прибув до Києва та зустрівся із Зеленським

Володимир Зеленський та Роб Єттен. Фото: x.com/ZelenskyyUa

До Києва у неділю, 8 березня, прибув премʼєр-міністр Нідерландів Роб Єттен. Він уже зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленським. Зокрема, вони вшанували полеглих захисників і захисниць.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента, передає Новини.LIVE.

Візит Єттена до України

"Сьогодні разом із прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном біля Стіни пам’яті вшанували полеглих українських захисників і захисниць", — розповів Зеленський.

Він наголосив, що країна памʼятає та шанує подвиг героїв — усіх, хто став на захист України та віддав своє життя в боротьбі за незалежність.

Премʼєр Нідерландів побачив наслідки російських атак

Єттен заявив, що Нідерланди незмінно підтримують Україну та боротьбу, яку українці щодня ведуть проти російської агресії. За його словами, країна бореться не тільки за свою свободу, а й за свободу Європи.

Візит Єттена до України. Фото: x.com/MinPres

Він відвідав район, який постраждав від російських ударів.

Роб Єттен та Олексій Кулеба. Фото: x.com/MinPres

"Стоячи тут, серед зруйнованих будівель, ти дійсно відчуваєш величезне горе і несправедливість, які спричиняє російська агресія. Я дуже захоплююся рятувальниками, з якими я тут розмовляв. Ризикуючи власним життям, вони щодня рятують життя громадян, які стають жертвами російських атак", — додав премʼєр.

Допис Єттена. Фото: скриншот

Підтримка України Нідерландами — останні новини

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Нідерланди гарантують Україні щонайменше 3 мільярди євро щорічної підтримки до 2029 року.

А глава МЗС Нідерландів Том Берендсен наголосив, що його країна продовжить активну роль у притягненні Росії до відповідальності.

Наприкінці лютого Зеленський провів зустріч із представниками уряду Нідерландів. Сторони говорили про посилення ППО України.

Крім того, міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що Україна у співпраці з Нідерландами розширює проєкт "Лінія дронів".