Україна та Нідерланди розширять спільне виробництво зброї — деталі від Зеленського

Україна і Нідерланди домовилися про нарощення спільного виробництва зброї. Глава держави Володимир Зеленський заявив, що це передбачено зокрема спільною заявою, яку ухвалили з прем'єром країни Робом Єттеном у неділю, 8 березня.

Нарощення спільного виробництва зброї

Глава держави подякував прем'єр-міністру Нідерландів за візит, назвавши його символічним. Зеленський зауважив, що Роб Єттен прибув у Київ майже одразу після початку роботи на чолі нового уряду.

"Я поінформував пана прем'єр-міністра про ситуацію на полі бою, про російські атаки, які жодного дня не припиняються. Ми потребуємо стабільної, стійкої підтримки щодня, поки триває війна. Нідерланди демонструють саме такий приклад підтримки, який працює найбільш ефективно", — зауважив Зеленський.

Він додав, що наразі ухвалено щорічний обсяг підтримки від Нідерландів — 3 мільярди євро. Крім того, країна інвестує у програму PURL, яка є критичною для України, адже дозволяє купувати ракети для ППО.

"Важливо, що разом з Нідерландами виробляємо зброю і обов'язково будемо цю нашу спільну роботу продовжувати та збільшувати. Зокрема, це передбачено й спільною заявою, яку ми сьогодні ухвалили. І предметно це обговорили на зустрічі: інвестиції, ліцензії, можливі обсяги виробництва", — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Нідерланди підтримують Україну від перших днів війни. Це стосується як оборонної підтримки, так і допомоги енергетиці та впровадженню санкцій проти Росії.

Візит Роба Єттена в Україну

Прем'єр Нідерландів прибув у Київ в неділю, 8 березня. Він зустрівся з Володимиром Зеленським та вшанував разом з ним полеглих захисників і захисниць.

Крім того, раніше відбувся візит інших посадовців Нідерландів до України. На зустріч у Київ прибули міністерка оборони Ділан Єшільгоз-Зегеріу та новопризначений очільник МЗС Том Берендсен.