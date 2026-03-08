Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський заявив про нарощення виробництва зброї з Нідерландами

Зеленський заявив про нарощення виробництва зброї з Нідерландами

Ua ru
Дата публікації: 8 березня 2026 14:52
Україна та Нідерланди розширять спільне виробництво зброї — деталі від Зеленського
Роб Єттен та Володимир Зеленський. Фото: X/ZelenskyyUa

Україна і Нідерланди домовилися про нарощення спільного виробництва зброї. Глава держави Володимир Зеленський заявив, що це передбачено зокрема спільною заявою, яку ухвалили з прем'єром країни Робом Єттеном у неділю, 8 березня.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на повідомлення Президента України.

Реклама
Читайте також:

Нарощення спільного виробництва зброї

Глава держави подякував прем'єр-міністру Нідерландів за візит, назвавши його символічним. Зеленський зауважив, що Роб Єттен прибув у Київ майже одразу після початку роботи на чолі нового уряду.

"Я поінформував пана прем'єр-міністра про ситуацію на полі бою, про російські атаки, які жодного дня не припиняються. Ми потребуємо стабільної, стійкої підтримки щодня, поки триває війна. Нідерланди демонструють саме такий приклад підтримки, який працює найбільш ефективно", — зауважив Зеленський.

Він додав, що наразі ухвалено щорічний обсяг підтримки від Нідерландів — 3 мільярди євро. Крім того, країна інвестує у програму PURL, яка є критичною для України, адже дозволяє купувати ракети для ППО. 

"Важливо, що разом з Нідерландами виробляємо зброю і обов'язково будемо цю нашу спільну роботу продовжувати та збільшувати. Зокрема, це передбачено й спільною заявою, яку ми сьогодні ухвалили. І предметно це обговорили на зустрічі: інвестиції, ліцензії, можливі обсяги виробництва", — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Нідерланди підтримують Україну від перших днів війни. Це стосується як оборонної підтримки, так і допомоги енергетиці та впровадженню санкцій проти Росії.

Візит Роба Єттена в Україну

Прем'єр Нідерландів прибув у Київ в неділю, 8 березня. Він зустрівся з Володимиром Зеленським та вшанував разом з ним полеглих захисників і захисниць.

Крім того, раніше відбувся візит інших посадовців Нідерландів до України. На зустріч у Київ прибули міністерка оборони Ділан Єшільгоз-Зегеріу та новопризначений очільник МЗС Том Берендсен.

Володимир Зеленський зброя Нідерланди співпраця виробництво зброї
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації