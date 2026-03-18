Видео

Украина и Испания подписали ряд документов о сотрудничестве

Украина и Испания подписали ряд документов о сотрудничестве

Дата публикации 18 марта 2026 14:21
Украина и Испания подписали ряд документов о сотрудничестве
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский в среду, 18 марта, находится с рабочим визитом в Испании. В рамках встреч с высокопоставленными чиновниками, Киев и Мадрид подписали ряд важных соглашений. Документы предусматривают усиление сотрудничества между странами.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на прямую трансляцию из Мадрида.

Сотрудничество между Украиной и Испанией

Украина и Испания подписали важные двусторонние документы. Они, в частности, предусматривают сотрудничество стран в сферах обороны и экономики. Также договоренности касаются железнодорожного транспорта и дипломатии.

Кроме того, Владимир Зеленский встретился с руководством испанской инженерно-технологической группы Sener Aerospace & Defence. Сегодня украинские производители также подписали здесь четыре документа о сотрудничестве, три из них касаются именно Sener.

Стороны договорились о налаживании сотрудничества в ракетной отрасли и ПВО. Это поможет усилить защиту неба над Украиной и эффективнее противостоять врагу.

"Говорили о возможностях производства и укрепления украинской противовоздушной обороны. Усиление ПВО и защита жизней — наш главный приоритет. Мы также заинтересованы в совместных проектах в области производства дальнобойных дронов. Украина имеет новые разработки и готова к их масштабированию", — отметил Зеленский.

Он добавил, что Киев рассчитывает на скорейшую реализацию договоренностей. Также Президент Украины поблагодарил Испанию за поддержку и готовность работать вместе.

Зеленский прибыл в Испанию утром 18 марта. Как сообщил Новини.LIVE пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, у Зеленского запланирован ряд важных встреч, а также Президент Украины должен выступить в парламенте Испании.

Накануне глава государства также был с визитом в Великобритании. Он встретился с премьером страны Киром Стармером и королем Великобритании Чарльзом III.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
