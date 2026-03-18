Зеленский прибыл в Испанию для встречи с премьером и королем
В среду, 18 марта, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Испанию. У главы государства запланирован ряд важных встреч, в частности - с премьер-министром Педро Санчесом и королем Фелипе VI.
Об этом Новини.LIVE сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
Визит Зеленского в Испанию
Как отметил Никифоров, Президент Украины только что прибыл на оборонное предприятие Sener Aerospace & Defence. Зеленский планирует там осмотреть образцы техники и производство.
Кроме того, украинский лидер проведет важные переговоры. Он должен встретиться с премьер-министром Педро Санчесом. В рамках договоренностей планируют подписать двусторонние документы о сотрудничестве.
Также Зеленский планирует пообщаться с королем Фелипе VI. Кроме того, ожидается выступление Президента Украины в парламенте Испании.
Накануне Владимир Зеленский также был с визитом в Великобритании. Президент Украины подписал Декларацию об углублении сотрудничества с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Кроме того, глава государства выступил в британском парламенте.
Зеленский также во время визита в Великобританию встретился с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Стороны обсудили усиление украинской противовоздушной обороны.
Кроме того, состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с королем Великобритании Чарльзом III. Аудиенция состоялась в Букингемском дворце.
