Выступление Зеленского в британском парламенте: главные заявления

Выступление Владимира Зеленского в парламенте Великобритании. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед представителями парламента Великобритании во вторник, 17 марта. Глава государства рассказал о вовлеченности украинских экспертов в войну на Ближнем Востоке, а также анонсировал производство беспилотников нового типа.

Новини.LIVE сообщает о главных заявлениях президента во время выступления.

Реклама

Ключевые заявления Зеленского

201 украинский эксперт уже работает на Ближнем Востоке в районе Персидского залива, еще 34 специалиста готовы к развертыванию. Глава государства подчеркнул, что Украина не воспринимает войну на Ближнем Востоке как нечто далекое из-за тесного сотрудничества России и Ирана.

Зеленский заявил, что украинские эксперты, отправленные на Ближний Восток, фактически являются частью инициативы Drone Deal, которую Украина предложила США. По его словам, Киев и Вашингтон совместно работали над этим соглашением, и оно до сих пор остается на столе переговоров.

Зеленский подчеркнул, что современные конфликты быстро меняются и имеют глобальный характер. Он отметил, что украинские технологии уже способны перехватывать дроны типа "шахед" не только в Украине, но и в Европе и на Ближнем Востоке. Кроме того, вскоре Украина планирует получить надводные дроны, способные действовать в условиях океана.

Президент также заявил, что Украина нуждается как минимум в 1000 дронов-перехватчиков ежедневно для эффективного противодействия атакам.

Отдельно глава государства отметил, что украинские оборонные технологии могут помочь защитить британскую военную базу на Кипре. Он добавил, что если бы российскую агрессию остановили еще в 2022 году, мир сегодня не был бы вынужден думать о защите от масштабной войны дронов.

Во время выступления он продемонстрировал планшет, с помощью которого можно в режиме реального времени следить за ситуацией на фронте и российскими атаками, и подарил одно такое устройство королю Чарльзу III.

Визит Зеленского в Великобританию

Во вторник, 17 марта, президент Украины прибыл в Лондон с официальным визитом. В аэропорту его встретил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

Во время поездки украинский лидер имел аудиенцию с королем Чарльзом III и встретился с премьер-министром Киром Стармером. По итогам переговоров стороны подписали Декларацию об углублении сотрудничества в сфере безопасности и оборонной промышленности. Документ предусматривает усиление партнерства между странами и развитие совместных оборонных проектов.

Также состоялась трехсторонняя встреча Зеленского с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Стороны также обсудили укрепление украинской противовоздушной обороны и необходимость привлечения большего количества государств к программе PURL, в рамках которой Украина получает ракеты для систем Patriot.