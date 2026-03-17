Виступ Зеленського у британському парламенті: головні заяви

Президент України Володимир Зеленський виступив перед представниками парламенту Великої Британії у вівторок, 17 березня. Глава держави розповів про залученість українських експертів у війні на Близькому Сході, а також анонсував виробництво безпілотників нового типу.

Ключові заяви Зеленського

201 український експерт уже працює на Близькому Сході в районі Перської затоки, ще 34 фахівці готові до розгортання. Глава держави наголосив, що Україна не сприймає війну на Близькому Сході як щось далеке через тісну співпрацю Росії та Ірану.

Зеленський заявив, що українські експерти, відправлені на Близький Схід, фактично є частиною ініціативи Drone Deal, яку Україна запропонувала США. За його словами, Київ і Вашингтон спільно працювали над цією угодою, і вона досі залишається на столі переговорів.

Зеленський підкреслив, що сучасні конфлікти швидко змінюються і мають глобальний характер. Він наголосив, що українські технології вже здатні перехоплювати дрони типу "шахед" не лише в Україні, а й у Європі та на Близькому Сході. Крім того, незабаром Україна планує отримати надводні дрони, здатні діяти в умовах океану.

Президент також заявив, що Україна потребує щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів щодня для ефективної протидії атакам.

Окремо глава держави зазначив, що українські оборонні технології можуть допомогти захистити британську військову базу на Кіпрі. Він додав, що якби російську агресію зупинили ще у 2022 році, світ сьогодні не був би змушений думати про захист від масштабної війни дронів.

Під час виступу він продемонстрував планшет, за допомогою якого можна в режимі реального часу стежити за ситуацією на фронті та російськими атаками, і подарував один такий пристрій королю Чарльзу III.

Візит Зеленського до Великої Британії

У вівторок, 17 березня, президент України прибув до Лондона з офіційним візитом. В аеропорту його зустрів посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

Під час поїздки український лідер мав аудієнцію з королем Чарльзом III та зустрівся з прем'єр-міністром Кіром Стармером. За підсумками переговорів сторони підписали Декларацію про поглиблення співпраці у сфері безпеки та оборонної промисловості. Документ передбачає посилення партнерства між країнами та розвиток спільних оборонних проєктів.

Також відбулася тристороння зустріч Зеленського з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Сторони також обговорили зміцнення української протиповітряної оборони та необхідність залучення більшої кількості держав до програми PURL, у межах якої Україна отримує ракети для систем Patriot.