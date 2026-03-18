Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський прибув в Іспанію для зустрічі з прем'єром та королем

Зеленський прибув в Іспанію для зустрічі з прем'єром та королем

Ua ru
Дата публікації: 18 березня 2026 11:26
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

У середу, 18 березня, Президент України Володимир Зеленський прибув в Іспанію. У глави держави заплановано низку важливих зустрічей, зокрема — з прем'єр-міністром Педро Санчесом та королем Феліпе VI.

Про це Новини.LIVE повідомив речник президента Сергій Никифоров.

Як зазначив Никифоров, Президент України щойно прибув на оборонне підприємство Sener Aerospace & Defence. Зеленський планує там оглянути зразки техніки та виробництво.

Крім того, український лідер проведе важливі переговори. Він має зустрітися з прем'єр-міністром Педро Санчесом. В межах домовленостей планують підписати двосторонні документи про співпрацю.

Також Зеленський планує поспілкуватися з королем Феліпе VI. Крім того, очікується виступ Президента України у парламенті Іспанії.

Напередодні Володимир Зеленський також був з візитом у Великій Британії. Президент України підписав Декларацію про поглиблення співпраці з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Крім того, глава держави виступив у британському парламенті.

Зеленський також під час візиту у Велику Британію зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони.

Крім того, відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського з королем Великої Британії Чарльзом III. Аудієнція відбулася у Букінгемському палаці.

Володимир Зеленський Іспанія співпраця
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації