Зеленський прибув в Іспанію для зустрічі з прем'єром та королем

Президент України Володимир Зеленський.

У середу, 18 березня, Президент України Володимир Зеленський прибув в Іспанію. У глави держави заплановано низку важливих зустрічей, зокрема — з прем'єр-міністром Педро Санчесом та королем Феліпе VI.

Про це Новини.LIVE повідомив речник президента Сергій Никифоров.

Як зазначив Никифоров, Президент України щойно прибув на оборонне підприємство Sener Aerospace & Defence. Зеленський планує там оглянути зразки техніки та виробництво.

Крім того, український лідер проведе важливі переговори. Він має зустрітися з прем'єр-міністром Педро Санчесом. В межах домовленостей планують підписати двосторонні документи про співпрацю.

Також Зеленський планує поспілкуватися з королем Феліпе VI. Крім того, очікується виступ Президента України у парламенті Іспанії.

Напередодні Володимир Зеленський також був з візитом у Великій Британії. Президент України підписав Декларацію про поглиблення співпраці з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Крім того, глава держави виступив у британському парламенті.

Зеленський також під час візиту у Велику Британію зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Сторони обговорили посилення української протиповітряної оборони.

Крім того, відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського з королем Великої Британії Чарльзом III. Аудієнція відбулася у Букінгемському палаці.