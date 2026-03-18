Україна та Іспанія підписали низку документів про співпрацю
Президент Володимир Зеленський у середу, 18 березня, перебуває з робочим візитом в Іспанії. В межах зустрічей з високопосадовцями, Київ та Мадрид підписали низку важливих угод. Документи передбачають посилення співпраці між країнами.
Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на пряму трансляцію з Мадрида.
Співпраця між Україною та Іспанією
Україна та Іспанія підписали важливі двосторонні документи. Вони, зокрема, передбачають співпрацю країн у сферах оборони та економіки. Також домовленості стосуються залізничного транспорту та дипломатії.
Крім того, Володимир Зеленський зустрівся з керівництвом іспанської інженерно-технологічної групи Sener Aerospace & Defence. Сьогодні українські виробники також підписали тут чотири документи про співпрацю, три з них стосуються саме Sener.
Сторони домовилися про налагодження співпраці в ракетній галузі та ППО. Це допоможе посилити захист неба над Україною та ефективніше протистояти ворогу.
"Говорили про можливості виробництва та зміцнення української протиповітряної оборони. Посилення ППО й захист життів — наш найголовніший пріоритет. Ми також зацікавлені у спільних проєктах у галузі виробництва далекобійних дронів. Україна має нові розробки й готова до їх масштабування", — зазначив Зеленський.
Він додав, що Київ розраховує на якнайшвидшу реалізацію домовленостей. Також Президент України подякував Іспанії за підтримку й готовність працювати разом.
Зеленський прибув в Іспанію вранці 18 березня. Як повідомив Новини.LIVE речник глави держави Сергій Никифоров, у Зеленського заплановано низку важливих зустрічей, а також Президент України має виступити у парламенті Іспанії.
Напередодні глава держави також був з візитом у Великій Британії. Він зустрівся з прем'єром країни Кіром Стармером та королем Великої Британії Чарльзом III.
