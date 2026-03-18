Україна та Іспанія підписали низку документів про співпрацю

Україна та Іспанія підписали низку документів про співпрацю

Дата публікації: 18 березня 2026 14:21
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський у середу, 18 березня, перебуває з робочим візитом в Іспанії. В межах зустрічей з високопосадовцями, Київ та Мадрид підписали низку важливих угод. Документи передбачають посилення співпраці між країнами.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на пряму трансляцію з Мадрида.

Співпраця між Україною та Іспанією

Україна та Іспанія підписали важливі двосторонні документи. Вони, зокрема, передбачають співпрацю країн у сферах оборони та економіки. Також домовленості стосуються залізничного транспорту та дипломатії.

Крім того, Володимир Зеленський зустрівся з керівництвом іспанської інженерно-технологічної групи Sener Aerospace & Defence. Сьогодні українські виробники також підписали тут чотири документи про співпрацю, три з них стосуються саме Sener.

Сторони домовилися про налагодження співпраці в ракетній галузі та ППО. Це допоможе посилити захист неба над Україною та ефективніше протистояти ворогу.

"Говорили про можливості виробництва та зміцнення української протиповітряної оборони. Посилення ППО й захист життів — наш найголовніший пріоритет. Ми також зацікавлені у спільних проєктах у галузі виробництва далекобійних дронів. Україна має нові розробки й готова до їх масштабування", — зазначив Зеленський.

Він додав, що Київ розраховує на якнайшвидшу реалізацію домовленостей. Також Президент України подякував Іспанії за підтримку й готовність працювати разом.

Зеленський прибув в Іспанію вранці 18 березня. Як повідомив Новини.LIVE речник глави держави Сергій Никифоров, у Зеленського заплановано низку важливих зустрічей, а також Президент України має виступити у парламенті Іспанії.

Напередодні глава держави також був з візитом у Великій Британії. Він зустрівся з прем'єром країни Кіром Стармером та королем Великої Британії Чарльзом III.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

