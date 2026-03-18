У Зеленського була тристороння зустріч зі Стуббом та Стармером

Олександр Стубб (ліворуч), Володимир Зеленський та Кір Стармер. Фото: instagram.com/alexstubb/

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у Великій Британії з президентом Фінляндії Александром Стуббом та прем'єр-міністром країни Кіром Стармером. Переговори відбулися у форматі тристороннього діалогу. Сторони обговорили питання безпеки та міжнародної політики.

За підсумками зустрічі Стубб опублікував спільну фотографію у своєму Instagram, повідомляє портал Новини.LIVE.

Під час спілкування фінський лідер також торкнувся теми можливої взаємодії Європи з президентом США Дональдом Трампом. На його думку, існує потенціал для домовленостей, які можуть вплинути як на ситуацію навколо України, так і на глобальні енергетичні процеси. Зокрема, йдеться про можливу роль Європи в забезпеченні безпеки ключових маршрутів постачання нафти.

"Я вважаю, що це дійсно чудова ідея. Європа може запропонувати військову підтримку для забезпечення безпеки Ормузької протоки. Натомість ми могли б отримати необхідну допомогу для України. Якщо мені вдасться донести до Трампа хоча б одну з десяти ідей, я вважатиму це успіхом", — пояснив Стубб.

Володимир Зеленський та Кір Стармер. Фото: Reuters

Президент Фінляндії також зазначив, що ситуація на Близькому Сході впливає на Україну, зокрема через зростання цін на нафту. За його словами, це посилює можливості Росії продовжувати військові дії. Крім того, він висловив сподівання, що мирні переговори щодо України не повторять долю інших невдалих дипломатичних процесів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський у британському парламенті пояснив, чим українські військові експерти займаються на Близькому Сході та як захищають небо в країнах регіону.

Також Володимир Зеленський провів у Великій Британії зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, на якій обговорив посилення української протиповітряної оборони.

