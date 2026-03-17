Трамп заявив, що напад РФ на Україну не був загрозою для США
Президент США Дональд Трамп зробив низку заяв про війну в Україні та ситуацію навколо Ірану. Політик виступив під час зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії Майклом Мартіном в Овальному кабінеті. У своїх коментарях він торкнувся обсягу американської допомоги Києву і позиції НАТО.
Також Трамп висловився про перспективи військової операції проти Ірану.
Трамп про війну та міжнародну політику
Дональд Трампа заявив, що Сполучені Штати надали Україні значні ресурси у вигляді фінансової підтримки та військової допомоги. Він підкреслив, що роль Вашингтона в цьому процесі була ключовою. Крім того, президент США розкритикував союзників по НАТО за недостатню віддачу та відмову очистити від мін Ормузьку протока.
"З Україною було б покінчено за один день, якби ми не допомогли. Байден передав їм від 350 до 400 мільярдів доларів обладнанням та готівкою. Хтось має розібратися з цією готівкою. Ми їм допомагали, а вони нам не допомагали", — заявив глава Білого дому.
Також Дональд Трамп прокоментував ситуацію на Близькому Сході. Він зазначив, що США поки що не готові завершити операцію проти Ірану, однак допускають швидке виведення військ. За його словами, у разі відходу американських сил країні знадобиться тривалий час на відновлення. Раніше в адміністрації президента США допускали, що активна фаза операції може тривати декілька тижнів.
Крім України та Ірану, президент США зізнався в планах змінити політичну ситуацію на Кубі.
