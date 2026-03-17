Головна Новини дня Трамп заявив, що напад РФ на Україну не був загрозою для США

Трамп заявив, що напад РФ на Україну не був загрозою для США

Дата публікації: 17 березня 2026 23:35
Дональд Трамп виступає перед журналістами. Фото: Reuters/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп зробив низку заяв про війну в Україні та ситуацію навколо Ірану. Політик виступив під час зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії Майклом Мартіном в Овальному кабінеті. У своїх коментарях він торкнувся обсягу американської допомоги Києву і позиції НАТО.

Також Трамп висловився про перспективи військової операції проти Ірану, повідомляє портал Новини.LIVE.

Трамп про війну та міжнародну політику

Дональд Трампа заявив, що Сполучені Штати надали Україні значні ресурси у вигляді фінансової підтримки та військової допомоги. Він підкреслив, що роль Вашингтона в цьому процесі була ключовою. Крім того, президент США розкритикував союзників по НАТО за недостатню віддачу та відмову очистити від мін Ормузьку протока.

"З Україною було б покінчено за один день, якби ми не допомогли. Байден передав їм від 350 до 400 мільярдів доларів обладнанням та готівкою. Хтось має розібратися з цією готівкою. Ми їм допомагали, а вони нам не допомагали", — заявив глава Білого дому.

Дональд Трамп и премьер-министр Ирландии Михол Мартин в Белом доме 17 марта 2026 года.
Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін та Дональд Трамп. Фото: Reuters/Evan Vucci

Також Дональд Трамп прокоментував ситуацію на Близькому Сході. Він зазначив, що США поки що не готові завершити операцію проти Ірану, однак допускають швидке виведення військ. За його словами, у разі відходу американських сил країні знадобиться тривалий час на відновлення. Раніше в адміністрації президента США допускали, що активна фаза операції може тривати декілька тижнів.

Нагадаємо, також Дональд Трамп здивував несподіваним висловлюванням про ситуацію в Ормузькій протоці.

Крім України та Ірану, президент США зізнався в планах змінити політичну ситуацію на Кубі.

Джо Байден Іран Дональд Трамп фінансова допомога Білий дім війна в Україні
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
