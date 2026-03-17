Трамп заявил, что нападение РФ на Украину не было угрозой для США
Президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений о войне в Украине и ситуации вокруг Ирана. Политик выступил во время встречи с премьер-министром Ирландии Майклом Мартином в Овальном кабинете. В своих комментариях он затронул объем американской помощи Киеву и позицию НАТО.
Также Трамп высказался о перспективах военной операции против Ирана.
Трамп о войне и международной политике
Дональд Трампа заявило, что Соединенные Штаты предоставили Украине значительные ресурсы в виде финансовой поддержки и военной помощи. Он подчеркнул, что роль Вашингтона в этом процессе была ключевой. Кроме того, президент США раскритиковал союзников по НАТО за недостаточную отдачу и отказ разблокировать Ормузский пролив.
"С Украиной было бы покончено за один день, если бы мы не помогли. Байден передал им от 350 до 400 миллиардов долларов оборудованием и наличными. Кто-то должен разобраться с этой наличностью. Мы им помогали, а они нам не помогали", — заявил глава Белого дома.
Также Дональд Трамп прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке. Он отметил, что США пока не готовы завершить операцию против Ирана, однако допускают скорый вывод войск. По его словам, в случае ухода американских сил стране потребуется длительное время на восстановление. Ранее в администрации президента США допускали, что активная фаза операции может занять несколько недель.
