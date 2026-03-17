Трамп заявил, что нападение РФ на Украину не было угрозой для США

Дата публикации 17 марта 2026 23:35
Дональд Трамп выступает перед журналистами. Фото: Reuters/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений о войне в Украине и ситуации вокруг Ирана. Политик выступил во время встречи с премьер-министром Ирландии Майклом Мартином в Овальном кабинете. В своих комментариях он затронул объем американской помощи Киеву и позицию НАТО.

Также Трамп высказался о перспективах военной операции против Ирана, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама
Трамп о войне и международной политике

Дональд Трампа заявило, что Соединенные Штаты предоставили Украине значительные ресурсы в виде финансовой поддержки и военной помощи. Он подчеркнул, что роль Вашингтона в этом процессе была ключевой. Кроме того, президент США раскритиковал союзников по НАТО за недостаточную отдачу и отказ разблокировать Ормузский пролив.  

"С Украиной было бы покончено за один день, если бы мы не помогли. Байден передал им от 350 до 400 миллиардов долларов оборудованием и наличными. Кто-то должен разобраться с этой наличностью. Мы им помогали, а они нам не помогали", — заявил глава Белого дома. 

Дональд Трамп и премьер-министр Ирландии Михол Мартин в Белом доме 17 марта 2026 года.
Премьер-министр Ирландии Михол Мартин и Дональд Трамп. Фото: Reuters/Evan Vucci

Также Дональд Трамп прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке. Он отметил, что США пока не готовы завершить операцию против Ирана, однако допускают скорый вывод войск. По его словам, в случае ухода американских сил стране потребуется длительное время на восстановление. Ранее в администрации президента США допускали, что активная фаза операции может занять несколько недель. 

Напомним, также Дональд Трамп удивил неожиданным высказыванием о ситуации в Ормузском проливе. 

Помимо Украины и Ирана, президент США признался в планах изменить политическую ситуацию на Кубе. 

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

