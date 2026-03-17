Главная Новости дня Трамп назвал нечестным блокирование Ормузского пролива Ираном

Трамп назвал нечестным блокирование Ормузского пролива Ираном

Дата публикации 17 марта 2026 13:25
Трамп назвал нечестным блокирование Ормузского пролива Ираном
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Америка уже выиграла в войне на Ближнем Востоке. Следовательно, по его словам, Иран не имеет права блокировать Ормузский пролив.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на заявление Трампа во вторник, 17 марта.

Как заявил президент США, он считает блокирование Ормузского пролива иранским режимом "нечестным". Трамп в очередной раз подчеркнул, что Соединенные Штаты уже достигли победы в войне на Ближнем Востоке, поэтому Тегеран не имеет права на блокирование пролива.

"Это даже несправедливо с их стороны. Мы уже выиграли! Они не имеют права продолжать то, что они делают", — сказал Трамп.

Последние заявления Трампа по Ирану

Недавно Дональд Трамп заявил, что не будет объявлять победу над Ираном. По его словам, в этом "нет смысла". Кроме того, президент США добавил, что Ирану нанесен очень большой ущерб.

В то же время американский лидер надеется на помощь НАТО в войне с Ираном. Трамп даже пригрозил, что Альянс ждет "плохое будущее", если он откажется обезопасить ситуацию в Ормузском проливе.

Также Трамп заявил, что США совершили масштабную атаку на иранский остров Харк 14 марта. По словам американского лидера, там уничтожили там все военные объекты.

США Иран Дональд Трамп
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
