Головна Новини дня Трамп назвав нечесним блокування Ормузької протоки Іраном

Трамп назвав нечесним блокування Ормузької протоки Іраном

Ua ru
Дата публікації: 17 березня 2026 13:25
Трамп назвав нечесним блокування Ормузької протоки Іраном
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Америка вже виграла у війні на Близькому Сході. Відтак, за його словами, Іран не має права блокувати Ормузьку протоку.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на заяву Трампа у вівторок, 17 березня.

Читайте також:

Трамп вважає несправедливим блокування Ормузької протоки

Як заявив президент США, він вважає блокування Ормузької протоки іранським режимом "нечесним". Трамп вкотре наголосив, що Сполучені Штати вже досягли перемоги у війні на Близькому Сході, відтак Тегеран не має права на блокування протоки.

"Це навіть несправедливо з їхнього боку. Ми вже виграли! Вони не мають права продовжувати те, що вони роблять", — сказав Трамп.

Останні заяви Трампа щодо Ірану

Нещодавно Дональд Трамп заявив, що не буде оголошувати перемогу над Іраном. За його словами, в цьому "немає сенсу". Крім того, президент США додав, що Ірану завдано дуже великої шкоди.

Водночас американський лідер сподівається на допомогу НАТО у війні з Іраном. Трамп навіть пригрозив, що на Альянс чекає "погане майбутнє", якщо він відмовиться убезпечити ситуацію в Ормузькій протоці.

Також Трамп заявив, що США здійснили масштабну атаку на іранський острів Харк 14 березня. За словами американського лідера, там знищили там усі військові об'єкти.

США Іран Дональд Трамп
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
