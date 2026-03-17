Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Трамп не хочет войн, но намерен "захватить" Кубу

Трамп не хочет войн, но намерен "захватить" Кубу

Ua ru
Дата публикации 17 марта 2026 03:10
Трамп не хочет войн, но намерен "захватить" Кубу
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в то, что ему выпадет честь "захватить" Кубу. В то же время он утверждает, что не хочет войн.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Что сказал Трамп о Кубе и своем нежелании начинать войны

По словам лидера США, он считает Кубу красивым островом с хорошей погодой и значительным туристическим потенциалом. Также Трамп отметил, что остров не находится в зоне ураганов, поэтому не будет нуждаться в постоянной финансовой помощи от США на преодоление последствий стихийных бедствий.

"Я действительно верю, что буду иметь честь захватить Кубу. Это большая честь. Захватить Кубу в какой-то форме, знаете. Взять Кубу. Я имею в виду, или я ее освобожу, или просто захвачу — я могу сделать с ней все, что захочу, если говорить честно", — добавил президент США.

Стоит заметить, что за несколько минут до этого Трамп сказал, не хочу войн и хочет их меньше, чем кто-либо другой. В то же время он утверждает, что давно следит за Ираном, и если бы США не нанесли удар по стране, тогда бы началась ядерная война.

Также добавим, что заявление Трампа прозвучало на фоне того, когда Куба фактически погрузилась в блэкаут из-за того, что США перекрыли поставки нефти в страну.

Как пояснили в CNN, Куба в значительной степени зависит от нефти для производства электроэнергии. Источники сказали, что фактически блокада поставок топлива ухудшила энергетический кризис в стране и привела к периодическим отключениям электричества, но полный коллапс произошел впервые.

Ранее власти Кубы уже ввели ряд ограничений из-за недостатка электроэнергии, в частности: время обучения в школах сократили, крупные спортивные и культурные мероприятия перенесли, а также ограничили транспортные услуги.

Напомним, в начале марта сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Куба будет следующей целью для США после Ирана.

Также отметим, что в конце января 2026 года президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайную ситуацию из-за якобы угрозы со стороны кубинского правительства.

США война Дональд Трамп Куба политики блэкаут
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации