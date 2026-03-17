Трамп не хочет войн, но намерен "захватить" Кубу

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в то, что ему выпадет честь "захватить" Кубу. В то же время он утверждает, что не хочет войн.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Что сказал Трамп о Кубе и своем нежелании начинать войны

По словам лидера США, он считает Кубу красивым островом с хорошей погодой и значительным туристическим потенциалом. Также Трамп отметил, что остров не находится в зоне ураганов, поэтому не будет нуждаться в постоянной финансовой помощи от США на преодоление последствий стихийных бедствий.

"Я действительно верю, что буду иметь честь захватить Кубу. Это большая честь. Захватить Кубу в какой-то форме, знаете. Взять Кубу. Я имею в виду, или я ее освобожу, или просто захвачу — я могу сделать с ней все, что захочу, если говорить честно", — добавил президент США.

Стоит заметить, что за несколько минут до этого Трамп сказал, не хочу войн и хочет их меньше, чем кто-либо другой. В то же время он утверждает, что давно следит за Ираном, и если бы США не нанесли удар по стране, тогда бы началась ядерная война.

Также добавим, что заявление Трампа прозвучало на фоне того, когда Куба фактически погрузилась в блэкаут из-за того, что США перекрыли поставки нефти в страну.

Как пояснили в CNN, Куба в значительной степени зависит от нефти для производства электроэнергии. Источники сказали, что фактически блокада поставок топлива ухудшила энергетический кризис в стране и привела к периодическим отключениям электричества, но полный коллапс произошел впервые.

Ранее власти Кубы уже ввели ряд ограничений из-за недостатка электроэнергии, в частности: время обучения в школах сократили, крупные спортивные и культурные мероприятия перенесли, а также ограничили транспортные услуги.

Напомним, в начале марта сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Куба будет следующей целью для США после Ирана.

Также отметим, что в конце января 2026 года президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайную ситуацию из-за якобы угрозы со стороны кубинского правительства.