Трамп не хоче воєн, але має намір "захопити" Кубу

Президент США Дональд Трамп заявив, що вірить у те, що йому випаде честь "захопити" Кубу. Водночас він стверджує, що не хоче війн.

За словами лідера США, він вважає Кубу красивим островом із гарною погодою та значним туристичним потенціалом. Також Трамп наголосив, що острів не перебуває у зоні ураганів, тож не потребуватиме постійної фінансової допомоги від США на подолання наслідків стихійних лих.

"Я справді вірю, що матиму честь захопити Кубу. Це велика честь. Захопити Кубу в якійсь формі, знаєте. Взяти Кубу. Я маю на увазі, чи я її звільню, чи просто захоплю — я можу зробити з нею все, що захочу, якщо говорити чесно", — додав президент США.

Варто зауважити, що за кілька хвилин до цього Трамп сказав, не хочу війн і хоче їх менше, ніж будь-хто інший. Водночас він стверджує, що давно слідкує за Іраном, і якщо б США не завдали удару по країні, тоді б розпочалася ядерна війна.

Також додамо, що заява Трампа пролунала на тлі того, коли Куба фактично поринула у блекаут через те, що США перекрили постачання нафти до країни.

Як пояснили у CNN, Куба значною мірою залежить від нафти для виробництва електроенергії. Джерела сказали, що фактично блокада поставок палива погіршила енергетичну кризу в країні та призвела до періодичних відключень електрики, але повний колапс стався вперше.

Раніше влада Куби вже запровадила низку обмежень через нестачу електроенергії, зокрема: час навчання у школах скоротили, великі спортивні та культурні заходи перенесли, а також обмежили транспортні послуги.

Нагадаємо, на початку березня сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Куба буде наступною ціллю для США після Ірану.

Також зазначимо, що в кінці січня 2026 року президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайну ситуацію через нібито загрозу з боку кубинського уряду.