Главная Новости дня У Зеленского была трехсторонняя встреча со Стуббом и Стармером

Дата публикации 18 марта 2026 00:30
Александр Стубб (слева), Владимир Зеленский и Кир Стармер. Фото: instagram.com/alexstubb/

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Великобритании с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром страны Киром Стармером. Переговоры прошли в формате трехстороннего диалога. Стороны обсудили вопросы безопасности и международной политики.

По итогам встречи Стубб опубликовал совместную фотографию в своем Instagram, сообщает портал Новини.LIVE

В ходе общения финский лидер также затронул тему возможного взаимодействия Европы с президентом США Дональдом Трампом. По его мнению, существует потенциал для договоренностей, которые могут повлиять как на ситуацию вокруг Украины, так и на глобальные энергетические процессы. В частности, речь идет о возможной роли Европы в обеспечении безопасности ключевых маршрутов поставок нефти.

"Я считаю, что это действительно отличная идея. Европа может предложить военную поддержку для обеспечения безопасности Ормузского пролива. Взамен мы могли бы получить необходимую помощь для Украины. Если мне удастся донести до Трампа хотя бы одну из десяти идей, я буду считать это успехом", — объяснил Стубб. 

Владимир Зеленский и Кир Стармер в Палате общин, Великобритания, 17 марта 2026 года
Владимир Зеленский и Кир Стармер. Фото: Reuters

Президент Финляндии также отметил, что ситуация на Ближнем Востоке оказывает влияние на Украину, в частности через рост цен на нефть. По его словам, это усиливает возможности России продолжать военные действия. Кроме того, он выразил надежду, что мирные переговоры по Украине не повторят судьбу других неудачных дипломатических процессов. 

Напомним, Владимир Зеленский в британском парламенте объяснил, чем украинские военные эксперты занимаются на Ближнем Востоке и как защищают небо в странах региона. 

Также Владимир Зеленский провел в Великобритании встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, на которой обсудил усиление украинской противовоздушной обороны

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
